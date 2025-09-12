Μάντσεστερ Σίτι και Premier League άφησαν στην άκρη τις διαφορές τους και έφτασαν σε συμφωνία – συμβιβασμό, για τη διαμάχη τους σχετικά με τους κανόνες χορηγίας (APT), που εφαρμόστηκαν μεταξύ του 2021 και του 2024.

Ο σύλλογος του Μάντσεστερ, που ανήκει από το 2008 στον Σεΐχη Μανσούρ από τα ΗΑΕ κατήγγειλε την «παρανομία» αυτών των κανόνων APT ως «άδικους, αντιανταγωνιστικούς και μεροληπτικούς»

Όπως αναφέρουν οι «Times», η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει στου «πολίτες» να καταλήξουν σε «μακροπρόθεσμη και εξαιρετικά επικερδή συμφωνία με την Etihad Airways. Η προηγούμενη συμφωνία-με την Etihad-, που υπογράφηκε το 2011, άξιζε 400 εκατομμύρια λίρες (πάνω από 461 εκατομμύρια ευρώ) σε διάστημα 10 ετών.

Αν και η αξία της νέας συμφωνίας αποτελεί επτασφράγιστο μυστικό, αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα της οκτώ φορές πρωταθλήτριας της Premier League και θα μπορούσε να φτάσει σε αξία έως και 1 δισεκατομμύριο λίρες (σ.σ: 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ)».

Θυμίζουμε πως η Μάντσεστερ Σίτι πριν από δύο μήνες ανακοίνωσε τη δεκαετή ανανέωση συνεργασίας της με την PUMA (2034-35), που θα αποφέρει στον αγγλικό σύλλογο 100 εκατομμύρια λίρες (115 εκατομμύρια ευρώ) ανά σεζόν. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 1 δισεκατομμύριο λίρες (1,15 δισεκατομμύρια ευρώ) συνολικά, το υψηλότερο συμβόλαιο στην ιστορία της Premier League!