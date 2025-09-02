Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, με τον Ιταλό πορτιέρο να αποχωρεί από την Παρί Σεν Ζερμέν, έπειτα από τέσσερα χρόνια και την κατάκτηση του Champions League.

Ο Ντοναρούμα αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Μίλαν, στην οποία αγωνιζόταν από τα 16 του χρόνια, ενώ πλέον ετοιμάζεται για το τρίτο πρωτάθλημα στο οποίο θα αγωνιστεί μετά τη Serie A και τη Ligue 1. Ήταν καθοριστικός στην πορεία της Παρί Σεν Ζερμέν, μέχρι την κατάκτηση του Champions League, με εντυπωσιακές επεμβάσεις απέναντι στη Λίβερπουλ στους «16» και στην Άρσεναλ στον ημιτελικό.

Οι «πολίτες» πλήρωσαν 35 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν δικό τους τον Ντοναρούμα, με τους Παριζιάνους να έχουν βρει τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του Λούκας Σεβαλιέ. Ο 26χρονος θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας του Πεπ Γκουαρντιόλα, με τον Τζέιμς Τράφορντ να μένει ως δεύτερος.

Όσον αφορά τον Έντερσον , ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας έπειτα από οκτώ χρόνια με πολλές επιτυχίες ως παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι, θα μετακινηθεί στη Φενέρμπαχτσε. Ο 32χρονος κατέκτησε 18 τρόπαιο με τους «πολίτες», έξι πρωταθλήματα Premier League και το Champions League, μετά την άφιξή του από την Μπενφίκα το 2017.

Ο τουρκικός σύλλογος ανακοίνωσε ότι ο Έντερσον θα λαμβάνει καθαρά 11 εκατ. ευρώ ετησίως από τη σεζόν 2025-26, χωρίς να γνωστοποιήσει τη διάρκεια του συμβολαίου. Βρετανικά ΜΜΕ εκτιμούν το κόστος της μεταγραφής στα 13,8 εκατομμύρια ευρώ.

«Αποχωρώ απίστευτα περήφανος για όσα πετύχαμε μαζί. Αισθάνομαι τιμή που φόρεσα τη φανέλα τόσες φορές. Υπό τον Πεπ, κυριαρχήσαμε στην Αγγλία και κατακτήσαμε την Ευρώπη», τόνισε ο Βραζιλιάνος στο αντίο του.

Ederson ve eşinin mutluluğu…😍 pic.twitter.com/o1KvQ7zT6X — Saraçoğlu Sports (@SaracogluSports) September 2, 2025

Την ίδια ώρα, ο Ιλκάι Γκουντογκάν ετοιμάζεται να γίνει κάτοικος Κωνσταντινούπολης. Ο Γερμανός που πανηγύρισε κάθε πιθανό τίτλο με τη Μάντσεστερ Σίτι, αποχαιρετά την Premier League και ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, στην Τουρκία και τη Γαλατασαράι.

Σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο Γκουντογκάν υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2027 ως ελεύθερος, ενώ ήδη βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Η επίσημη παρουσίασή του από τη Γαλατασαράι αναμένεται εντός των επόμενων ωρών.

Ο Γκουντογκάν μέτρησε 358 συμμετοχές με τη φανέλα των «Σίτιζενς», σκοράροντας 65 γκολ και μοιράζοντας 47 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Μετά το τρεμπλ του 2023, έκανε το βήμα για την Ισπανία και την Μπαρτσελόνα. Εκεί, τη σεζόν 2023/24, κατέγραψε 51 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 5 γκολ και δίνοντας 14 ασίστ.