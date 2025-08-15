Έτοιμη για την έναρξη της νέα σεζόν είναι η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία το βράδυ του Σαββάτου (16/08, 19:30) κάνει πρεμιέρα απέναντι στη Γουλβς για την Premier League.

Στα πλάνα του Πεπ Γκουαρντιόλα δεν συμπεριλαμβάνεται ο Έντερσον, ο οποίος είναι εκτός αποστολής, με τα δημοσιεύματα να τον στέλνουν στη Γαλατασαράι.

Ο Ισπανός τεχνικός ρωτήθηκε στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για τον αγώνα με τη Γουλβς και για τον διεθνή Βραζιλιάνο τερματοφύλακας.

Ξένα μέσα αναφέρουν πως ο Τζίτζι Ντοναρούμα είναι στην λίστα των «πολιτών» για την θέση του γκολκίπερ.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα ανέφερε:

«Ο Έντερσον δεν έχει έρθει να μου πει ότι θέλει να φύγει ή έχει μία προσφορά. Όλοι οι παίκτες είναι εδώ και είναι παίκτες μας. Δουλεύω μαζί τους. Τι πρόκειται αν γίνει κανείς δεν ξέρει».