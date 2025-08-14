Ο Φράνκο Μαστατουόνο, είναι κάτοικος Μαδρίτης, με κάθε επισημότητα!

Η Ρεάλ Μαδρίτης, το απόγευμα της Πέμπτης (14/08), ανακοίνωσε και τυπικά την απόκτησή του.

Ανήμερα των 18ων γενεθλίων του, ο Αργεντίνος παρουσιάστηκε από τη «Βασίλισσα».

Ο «teenager» άσος, βρέθηκε στο «Valdebebas», μαζί με τον πρόεδρο Φλορεντίνο Πέρεθ και την οικογένειά του.

Ο Μαστατουόνο, πόζαρε με τη νέα του φανέλα, γεμάτος χαρά και περηφάνεια. Μετά από λίγο, «ανακρίθηκε» από τον Τύπο. Έδωσε υποσχέσεις για το μέλλον, αναφέρθηκε τόσο στον Τσάμπι Αλόνσο όσο και στους συμπαίκτες του.

Ωστόσο, η δήλωση που… τράβηξε τα βλέμματα, ήταν άλλη. Όταν ρωτήθηκε για το πρότυπό του, έδωσε την «απαγορευμένη» απάντηση στη Μαδρίτη!

«Είμαι Αργεντινός και για μένα ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο είναι ο Λιονέλ Μέσι, δεν έχω πολλά να πω. Δεν μπορούσα να δω άλλους, όπως τον Αλφρέντο (Ντι Στέφανο), αλλά τους θαυμάζω πραγματικά», τόνισε ο νεαρός επιθετικός. Μια τοποθέτηση, σπάνια για παίκτη των «Μερένχες»!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μαστατουόνο

Για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του: «Έχω πολλά να συνεχίσω να μαθαίνω, αλλά οι αξίες που με φέρνουν εδώ προέρχονται από τον κύκλο μου. Υπόσχομαι ότι θα δώσω τα πάντα για αυτή τη φανέλα. Στο γήπεδο, θα έχετε έναν ακόμα οπαδό»,”Hala Madrid”».

Για τον Τσάμπι Αλόνσο: «Μου έδωσε πολλή αυτοπεποίθηση για να πραγματοποιήσω το όνειρό μου».

Για τον Τζούντ Μπέλιγχαμ: «Ο Τζουντ με καλωσόρισε. Είναι ένας παίκτης που θαυμάζω και μου αρέσει να βλέπω να παίζει. Ήταν υπέροχο».

Για το αγωνιστικό του προφίλ: «Η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει να περιγράφω τον εαυτό μου. Προτιμώ να το κάνουν άλλοι, αλλά εγώ θα κάνω τα πάντα για να βοηθήσω την ομάδα».

Ο Μαστατουόνο, θα φοράει τη φανέλα με το Νο30. Αυτό που είχε και στη «μεγάλη» του αγάπη, τη Ρίβερ Πλέιτ.

Ο 18χρονος «αστέρας», αφήνει τους «Millonarios», μετά από έξι χρόνια. Από το 2019, φόρεσε τα ερυθρόλευκα στις ακαδημίες και την αντρική ομάδα του συλλόγου.

Με τη Ρίβερ, κατέγραψε 65 συμμετοχές. Σ’ αυτές, βρήκε δίχτυα 11 φορές, μοιράζοντας και 7 ασίστ. Παράλληλα, το 2023, σήκωσε και το Super Cup της πατρίδας του.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Μαστατουόνο, έδειξε ευγνώμων Ρίβερ Πλέιτ. Δεν είπε «αντίο», αλλά εις το επανιδείν!

«Σε ευχαριστώ, Ρίβερ, για όλα. Αυτό δεν είναι αντίο — τα λέμε σύντομα», δήλωσε ο νέος παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης.