Η Γαλατασαράι, είναι έτοιμη για το τρίτο της «μπαμ» το φετινό καλοκαίρι!

🚨 Galatasaray are working to agree a fee with Manchester City for the transfer of Ederson. An agreement on personal terms has been in place for weeks. (Source: @Plettigoal) pic.twitter.com/rpOBeAfLCw — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 13, 2025

Μετά τις προσθήκες των Σανέ και Όσιμεν, βρίσκεται κοντά σε μια ακόμη τεράστια μεταγραφή. Ο Έντερσον Μοράες, βρίσκεται μια «ανάσα» από την τουρκική ομάδα!

🔴🟡 Galatasaray’s new summer signings: Victor Osimhen (26) and Leroy Sane (29). 🇳🇬🇩🇪 pic.twitter.com/HttRjixxzZ — EuroFoot (@eurofootcom) August 2, 2025

Πιο συγκεκριμένα, η αποχώρηση του Τζίτζι Ντοναρούμα από την Παρί Σεν Ζερμέν, προκαλεί… ντόμινο εξελίξεων.

Ο Ιταλός πορτριέρε, αφήνει το Παρίσι για το Μάντσεστερ. Όπως όλα δείχνουν, η μετακίνησή του στη Μάντσεστερ Σίτι, είναι «προ των πυλών».

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Donnarumma has already reached an agreement with Man City, L’Équipe reports 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🧤 The goalkeeper has already spoken with Pep Guardiola, and Man City are now looking for the best way to approach PSG to avoid paying a high price 👀 pic.twitter.com/9EUZCPbAJT — 433 (@433) August 12, 2025

Έτσι, αυτή η συνθήκη, αφήνει τον Έντερσον εκτός πλάνων του Πεπ Γκουαρντιόλα. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας, είναι στην πόρτα της εξόδου.

Αυτή που… καραδοκεί στη γωνία, η Γαλατασαράι! Οι Τούρκοι, θέλουν έναν «top – class» γκολκίπερ και ο 31χρονος διεθνής, είναι αυτός που ψάχνουν.

Τόσο η «Τσι Μπομ» όσο και ο Έντερσον, τα έχουν βρει σε όλα. Τα του συμβολαίου, έχουν ήδη κανονιστεί εδώ και ημέρες, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

🚨🟡🔴 Galatasaray have made direct approach with Manchester City for Éderson as main target at GK. Donnarumma option never seen as concrete with Galatasaray focused on Éderson deal. Talks ongoing on both club and player side, it could be key for City pursuing Donnarumma. pic.twitter.com/3knoEcoHeW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2025

Το μόνο που μένει, η συμφωνία και με τον αγγλικό σύλλογο. Η Πρωταθλήτρια Τουρκίας, προετοιμάζει προσφορά και ευελπιστεί να τελειώσει άμεσα με την απόκτησή του.

Ο Έντερσον, θα πει «αντίο» στους «Cityzens», μετά από οκτώ επιτυχημένα χρόνια παρουσίας. Σε συνολικά 372 συμμετοχές, μέτρησε 168 ανέπαφες εστίες.

Παράλληλα, είδε το παλμαρέ του να «μεγαλώνει». Στο «Etihad Stadium», σήκωσε τα πάντα. Το «κοντέρ» του, σταμάτησε στους 18 (!) τίτλους. Εξάκις Πρωταθλητής Αγγλίας, δις Κυπελλούχος, τρις κατακτητής του Community Shield και τετράκις του League Cup.

Εκτός συνόρων, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και ένα Super Cup Ευρώπης, «στολίζουν» τη συλλογή του. Ωστόσο, το Τσάμπιονς Λίγκ του 2023, ξεχωρίζει ανάμεσα σε όλα αυτά!

Τώρα, ο Έντερσον, ετοιμάζει… βαλίτσες για Κωνσταντινούπολη και τη Γαλατασαράι! Εκεί, θα βρει και τον καλό του φίλο, Λερόι Σανέ!