Η Γαλατασαράι, συνεχίζει με τα φρένα… σπασμένα. Θέλει και τον Τζίτζι Ντοναρούμα!

His contract at PSG runs out in June 2026.

🚨 Galatasaray have made an offer to Gianluigi Donnarumma.

Μετά την απόκτηση του Όσιμεν, έχει στα σκαριά κι άλλη μια «πολύκροτη» μεταγραφή. Τα 80 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Νιγηριανού άσου, φαίνεται να μην εμποδίζουν τους Τούρκους οι οποίοι επιδιώκουν ένα ακόμη καλοκαιρινό «μπαμ».

🚨🟡🔴 Victor Osimhen to Galatasaray, here we go! Club to club documents exchange to start in next 24h after verbal pact.

Galatasaray will pay €40m now, €35m in one year, 10% on future profit and also a goals based bonus.

Victor can’t be sold to any Italian club for 2 years. pic.twitter.com/8sgoBMQKlQ

