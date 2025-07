Κοντεύει ένας μήνας, από την αποφράδα 3η Ιουλίου 2025. Τότε, που ο Ντιόγκο Ζότα και ο αδερφός του, έχασαν την ζωή τους σε τροχαίο δυστήχημα στην Ισπανία.

Ο ποδοσφαιρικός κόσμος, παραμένει σε σοκ.

Η μνήμη του 28χρονου παραμένει ζωντανή. Το μεσημέρι του Σαββάτου (26/07), Λίβερπουλ και Μίλαν, έδωσαν φιλικό αγώνα στο Χονγκ Κονγκ.

Liverpool honour Diogo Jota and Andre Silva ahead of their pre-season friendly with AC Milan ❤️ pic.twitter.com/qSrzQfR9Cg — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 26, 2025

Μια αναμέτρηση προς τιμήν του Ζότα. Συγκλονιστικό κορεό από του φιλάθλους και αναφορά στις φανέλες των ομάδων, με το μήνυμα «Forever 20».

Sir Kenny Dalglish laid a wreath as a tribute for Diogo Jota before Liverpool’s friendly against AC Milan in Hong Kong ❤️ pic.twitter.com/VtBxoHyAnU — Mail Sport (@MailSport) July 26, 2025

Στο 10′, ο Ραφαέλ Λεάο βρήκε δίχτυα για τους Ιταλούς. Στους πανηγυρισμούς, δεν ξέχασε τον συμπαίκτη του στην Εθνική Ομάδα. Συμβόλισε το Νο20 στη κάμερα και έκανε την προσευχή του. Το νούμερο που φόραγε ο άσος των Άγγλων, έχει γίνει το απόλυτο σύμβολο της κοινότητας του αθλήματος.

🙏 Rafael Leão dedicates his goal against Liverpool to Diogo Jota 2️⃣0️⃣ pic.twitter.com/Pp3DRUx3MR — 433 (@433) July 26, 2025

Το γκολ και η ααφιέρωση του Ραφαέλ Λεάο:

📽️ Rafael Leao’s goal ! He tributes his goal to Diogo Jotapic.twitter.com/XngCUizQJX — Milan Posts (@MilanPosts) July 26, 2025

Ο εξτρέμ των Μιλανέζων, μπήκε στο «κλαμπ» των παικτών που έχουν συγκλονίσει με τις αφιερώσεις τους προς τον Ζότα.

Ουσμάν Ντεμπελέ, Κιλιάν Εμπαπέ, Ραούλ Χιμένεθ, Ντάρβιν Νούνιεζ. Μερικοί εκ των πάρα πολλών, που έχουν αποτίνει έναν ξεχωριστό φόρο τιμής στα αδέρφια Ζότα.

Για την ιστορία, η Μίλαν επικράτησε με 4-2 της Λίβερπουλ. Ωστόσο, αυτός ο αγώνας επίδειξης, θα μείνει στο μυαλό όλων για τον Ζότα.

Οι εκδηλώσεις μνήμης και η στάση των άλλοτε συμπαικτών και αντιπάλων του θανόντα νεαρού, προκαλούν ανατριχίλα.

Τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μίλαν 2-4