Στην Κωνσταντινούπολη, για να ολοκληρωθεί και επίσημα η μετακίνησή στη Γαλατασαράι, βρίσκεται ο Βίκτορ Όσιμεν.

🚨 It was only Galatasaray. 💛❤️ pic.twitter.com/DnL32AU0xX

Το απόγευμα της Τετάρτης (30/07), ο Αφρικανός σταρ, αφίχθη στην Τουρκία για να ολοκληρώσει και τυπικά την μεταγραφή του στην «Τσι Μπομ».

🟡🔴✈️ Victor Osimhen, on his way to Istanbul as new Galatasaray player! 🇹🇷

Here Victor with vice president Abdullah Kavuçku and George Gardi who worked on the deal. pic.twitter.com/ehLuzzhGhq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2025