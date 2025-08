Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και τη νέα σεζόν, ο Ροντρίγκο Γκόες!

Σύμφωνα με την «Mirror», ο Βραζιλιάνος επιθετικός, αποφάσισε για το μέλλον του. Επέλεξε, να παραμείνει στους «Μερένχες» και να διεκδικήσει τη θέση στο ρόστερ της νέας χρονιάς.

🚨 Rodrygo has decided to stay and fight for his place at Real Madrid this season, despite strong interest from Liverpool, Arsenal and Tottenham.

Παρότι ο Τσάμπι Αλόνσο, φάνηκε να μην τον υπολογίζει, ο Ροντρίγκο, διάλεξε να το «παλέψει». Έτσι, θα προσπαθήσει να του αλλάξει γνώμη και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του.

Με αυτή του την κίνηση, ο 24χρονος άσος, αφήνει στα… κρύα του λουτρού το αγγλικό ποδόσφαιρο. Λίβερπουλ, Τότεναμ και Άρσεναλ, ενδιαφέρθηκαν έντονα για την περίπτωσή του.

🚨 Rodrygo wants to STAY at Real Madrid amid interest from Tottenham, Arsenal and Liverpool.

Οι δύο ομάδες του Λονδίνου, μονομάχησαν για την υπογραφή του, χωρίς όμως επιτυχία. Οι αξιώσεις της «βασσίλισας» για τον Ροντρίγκο, πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, τα χρήματα αυτά, δεν τα άγγιξε καμία πρόταση.

Η παρουσία του νεαρού σταρ στο «Σαντιάγκο Μπερναμπεόυ», κάτι παραπάνω από «καταλυτική». Σε 270 συμμετοχές, μετράει 68 γκολ και 51 ασίστ. Παράλληλα, το παλμαρέ του, έχει γεμίσει. Συνολικά, 13 τρόπαια, με τα δύο Τσάμπιονς Λίγκ (2022, 2024), να «λάμπουν».

🚨 Rodrygo is IN LOVE with Real Madrid. He would be happy to stay & FIGHT for his place.

He is NOT desperate to leave.

If a TOP team arrives later & offers him an important contract & to be their star, we’ll see, but this is NOT the case so far. @FabrizioRomano @DAZNFutbol pic.twitter.com/BbcqXhkc98

— Madrid Xtra (@MadridXtra) August 4, 2025