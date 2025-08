Αταλάντα και Λούκμαν, είχαν μία… ειδυλλιακή σχέση μέχρι τον Μάιο του 2024. Από τότε, υπάρχει «κρίση». Αυτή η κρίση, έχει πια φτάσει στο… απροχώρητο.

Ο Νιγηριανός άσος, θέλει να αποχωρήσει από το Μπέργκαμο. Ωστόσο, η ομάδα του έχει άλλα σχέδια.

He thinks the club are pricing him out of a move by valuing him at €50M+!

🚨 Ademola Lookman has demanded that Atalanta sell him.

Ο Λούκμαν, τα έχει βρει σε όλα με την Ίντερ και επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στο Μιλάνο. Όμως, οι απαιτήσεις της Αταλάντα, σε συνδυασμό με τις προθέσεις της, αλλάζουν τα δεδομένα.

The Nigerian forward has officially asked Atalanta to leave the club after Italian side rejected Inter opening bid.

🚨⚠️ EXCL: Ademola Lookman has now handed in a transfer request.

Ο 27χρονος επιθετικός, παραμένει «εγκλωβισμένος» στο «Στάντιο Ατλέτι Ατσούρι ντ’ Ιτάλια». Οι «Μπεργκαμάσκι», αρνούνται να τον δώσουν στους δευτεραθλητές Ευρώπης.

Αυτή η συνθήκη, οδήγησε τον Λούκμαν, σε μια επιστολή διαμαρτυρίας, γεμάτη… οργή!

«Τα τελευταία τρία χρόνια δίνω τα πάντα στην Αταλάντα, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής, αλλά και ως άνθρωπος. Πάντα φοράω με περηφάνια αυτή τη φανέλα. Μαζί δημιουργήσαμε αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα. Η Αταλάντα, και ειδικά οι οπαδοί της, έχουν γίνει κομμάτι μου.

Μετά από τρία υπέροχα χρόνια, είναι η κατάλληλη στιγμή να προχωρήσω. Είχαμε συμφωνήσει με την διοίκηση της ομάδας ότι, εάν προέκυπτε μία δίκαιη πρόταση, θα μου επιτρεπόταν να αποχωρήσω. Τώρα που αυτή η πρόταση ήρθε, ο σύλλογος μπλοκάρει την αποχώρησή μου για λόγους που δεν μπορώ να καταλάβω. Νιώθω ότι δεν μου δίνει επιλογή από το να μιλήσω ανοιχτά για ό,τι πιστεύω πως είναι σωστό.

Αρκετά! Επιβεβαιώνω ότι υπέβαλα επίσημο αίτημα μεταγραφής. Λυπάμαι βαθιά και ελπίζω να καταλαβαίνετε πόσο περίπλοκη είναι αυτή η κατάσταση, προσπαθώ απλώς να υπερασπιστώ αυτό που θεωρώ σωστό και δίκαιο. Ελπίζω να συνεργαστώ με τον σύλλογο για να βρούμε μια φιλική λύση που θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές, το συντομότερο δυνατό», ανέφερε μεταξύ άλλων.

🚨⚠️ OFFICIAL: Ademola Lookman confirms he’s handed in a transfer request.

“I hope to work together with the club to find an amicable solution for all parties as soon as possible”.

“Over the past three years at Atalanta, I’ve given absolutely everything. Not just as a… pic.twitter.com/lVtQOpHHtn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2025