Η Τότεναμ και το αγγλικό ποδόσφαιρο, αποχαιρετούν τον Χέουνγκ Μιν Σον. Ο Ασιάτης σταρ, αποτέλεσε για μία δεκαετία ορόσημο, για τους Λονδρέζους και τώρα μένει ελεύθερος.

Το πρωί του Σαββάτου (02/08), ο Σον, σε μια φορτισμένη συνέντευξη Τύπου, είπε «αντίο»την Τότεναμ.

«Ήρθα ως παιδί και φεύγω άντρας», ανέφερε μεταξύ άλλων. Κλάμα, συγκίνηση και πολλά… σκουπιδάκια στα μάτια των παρευρισκόμενων.

Το απόγευμα της Κυριακής (03/08), ήταν η τελευταία του παράσταση με τους «Πετεινούς».

Στη γενέτειρά του, τη Νότια Κορέα και τη Σεούλ, η Τότεναμ αντιμετώπισε τη Νιούκαστλ.

Για μια τελευταία φορά, φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και ηγήθηκε της ομάδας του. Παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο, για 65 λεπτά. Μετά, ακολούθησαν συγκινητικές στιγμές.

Στην ώρα της αλλαγής, 0 χρόνος πάγωσε. «Standing Ovation» και πασίγιο. Αντίπαλοι και συμπαίκτες, δημιούργησανέναν «διάδρομο» και τον αποθέωσαν. Όπως του άρμοζε.

Λίγο αργότερα, χαιρέτησε και αγκάλιασε έναν έναν τους ανθρώπους της ομάδας. Από τους παίκτες μέχρι και το τεχνικό τιμ. Πραγματικά όλους, σε μια κίνηση που αντικατοπτρίζει τον χαρακτήρα και την ταπεινότητα του Σον.

Incredible moment as Son comes off for the last time for Spurs. The game stops, his team-mates all come to embrace their tearful captain before forming a guard of honour. He then comes off the pitch and all the subs and staff hug him. Frank deliberately made the sub separate. pic.twitter.com/MC2j8kn77A

— Alasdair Gold (@AlasdairGold) August 3, 2025