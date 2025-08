Ο Χέουνγκ Μιν Σον αποτέλεσε για μία δεκαετία ορόσημο της Τότεναμ. Ο ποδοσφαιριστής από τη Νότια Κορέα, σε συνέντευξη τύπου, ανακοίνωσε με δάκρυα στα μάτια πως θα αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Heung-min Son got emotional after announcing he’s leaving Spurs during a press conference in his home country of South Korea 🥺 pic.twitter.com/JYmF1f4drn

Ο Σον έφτασε στο Λονδίνο στις 25 Αυγούστου του 2015, από την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Γεννημένος στην Τσουντσεόν Γκανγκβόν της Νότιας Κορέας, στις 08 Ιουλίου του 1992, ξεκίνησε την καριέρα του σε ακαδημίες ομάδων της χώρας του.

Στην Ευρώπη ήρθε για λογαριασμό του Αμβούργου το 2008, σε ηλικία 16 ετών. Αγωνίστηκε συνολικά 33 φορές στα τμήματα υποδομών του γερμανικού συλλόγου μέχρι το 2010, όπου προήχθει στην πρώτη ομάδα. Εκεί σε 78 συμμετοχές, μετρούσε 20 γκολ και τρεις ασίστ.

Τον Ιούλιο του 2013 οι «ασπιρίνες», έκαναν δικό τους τον Νοτιοκορεάτη, σε μία μεταγραφή που κόστισε 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Με τη Λεβερκούζεν πέτυχε 29 τέρματα και μοίρασε 11 ασίστ, σε 87 εμφανίσεις, ενώ αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς δύο φορές, το 2013 και το 2014.

Έπειτα ήρθε η μεταγραφή στην Τότεναμ. Στα 10 χρόνια που φόρεσε τη φανέλα του συλλόγου από το Λονδίνο, πραγματοποίησε 454 συμμετοχές, σκόραρε 173 γκολ και δημιούργησε άλλα 101. Αναδείχθηκε δύο φορές πρώτος σκόρερ, μία στην Premier League( 2021-22) και μία στο FA Cup (2016-17).

Αγαπήθηκε από τους φίλους των «σπιρουνιών», αλλά είχε τον σεβασμό και των υπόλοιπων φιλάθλων του αγγλικού πρωταθλήματος. Ο χαρακτήρας του ήταν αυτός που τον έκανε αγαπητό σε συμπαίκτες και αντιπάλους. Έχει σεβασμό ακόμα και για τον τελευταίο άνθρωπο που εργάζεται στο στάδιο και ταυτόχρονα τον διέπει υγιής ανταγωνισμός.

Μπορεί ο Χάρι Κέιν να είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Τότεναμ, όμως ο Σον ήταν εκείνος που έμεινε παραπάνω στην ομάδα, παρά τις προσφορές από μεγάλα κλαμπ που είχε. Το τελευταίο του παιχνίδι με τα «σπιρούνια», ήταν ο τελικός του Europa League στο Μπιλμπάο, με αντίπαλο τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Εκεί κατέκτησε και το μοναδικό τρόπαιο της καριέρας, μέχρι σήμερα, ως αρχηγός της ομάδας.

🚨🇰🇷 Son: “I have asked to leave Spurs. My decision has been made, I did my best here and I need a fresh challenge now”.

“It’s the most difficult decision of my life. I came to north London as a kid. I leave as a young man”, says via @AlasdairGold. pic.twitter.com/S1EAXsbTHA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2025