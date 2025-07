Στο «Καϊ Τακ Σπορτς Παρκ» του Χονγκ Κονγκ, η Τότεναμ αντιμετώπισε την Άρσεναλ στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων. Τα «σπιρούνια», με τον Τόμας Φρανκ στον πάγκο και τον Μοχάμεντ Κούντους βασικό, επικράτησαν με σκορ 1-0 των «κανονιέρηδων».

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης πέτυχε ο Πάπε Ματάρ Σαρ στο 45ο λεπτό. Ο Σενεγαλέζος πίεσε και εκμεταλλεύτηκε το λάθος στο κέντρο της Άρσεναλ, είδε τον Νταβίντ Ράγια μακριά από την εστία του και με ένα δυνατό σουτ σκόραρε για την Τότεναμ ένα ιδιαίτερο γκολ.

Pape Sarr with an INSANE GOAL against Arsenal! pic.twitter.com/GTArz7Ndx7

Η Άρσεναλ ήταν ανώτερη κατά τη διάρκεια του αγώνα, όμως δεν κατάφερε να το μετουσιώσει σε ένα γκολ. Ο Μικέλ Αρτέτα ξεκίνησε ως βασικό τον Κρίστιαν Νόργκααρντ, ενώ οι Κρίστιαν Μοσκέρα και Μάρτιν Θουμπιμεντί μπήκαν αλλαγή. Ντεμπούτο με τα χρώματα των «κανονιέρηδων», έκανε ο Βίκτορ Γκιόκερες.

Victor Gyokeres makes his Arsenal debut in a pre-season friendly against Spurs in Hong Kong 🔴 pic.twitter.com/n0MrvZkwYU

