Η Τότεναμ είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της για τον Ζοάο Παλίνια και προσπαθούσε να έρθει στην κατάλληλη συμφωνία με την Μπάγερν Μονάχου.

Η «χρυσή τομή» βρέθηκε και ο Πορτογάλος χαφ θα επιστρέψει στην Premier League, έπειτα από 386 ημέρες, ως δανεικός.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Φούλαμ, που κόστισε στους «Βαυαρούς» 51 εκατομμύρια ευρώ, θα φορέσει για ένα χρόνο τη φανέλα των «σπιρουνιών». Το οικονομικό κομμάτι του Παλίνια θα καλύψει η Τότεναμ, ενώ υπάρχει και προαιρετική ρήτρα εξαγοράς του παίκτη στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Παλίνια αγωνίστηκε 25 φορές στον γερμανικό σύλλογο, δίχως να εντυπωσιάσει και θέλει να «γυρίσει σελίδα» στην καριέρα του, επιστρέφοντας στο πρωτάθλημα που πραγματοποίησε την πιο παραγωγική περίοδο του.

🚨⚪️ João Palhinha to Tottenham, here we go! Final green light arrived right now from Bayern.

Exclusive detail: loan deal includes €30m buy option clause for #THFC, not mandatory.

Salary covered by Spurs, Bayern said yes and Palhinha will now travel for medical tests. pic.twitter.com/UJpO8i6qvI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2025