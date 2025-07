Η Αταλάντα έχει βάλει «πωλητήριο» στον Αντεμόλα Λούκμαν. Ο 27χρονο άσος δεν θα συνεχίσει στο Μπέργκαμο και οι… μνηστήρες που τον κοιτάνε όλο και πληθαίνουν.

Οι επιδόσεις του Αφρικανού επιθετικού, δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες. Με τη φανέλα της «Dea», έχει καταγράψει 118 συμμετοχές. Σ’ αυτές, μετράει 52 γκολ και 25 ασίστ.

Παράλληλα, το 2024, έδωσε και το Europa League στους «Μπεργκαμάσκι», με ένα ανεπανάληπτο χατ-τρικ στον τελικό!

Αυτά, έχουν κάνει την Ίντερ να είναι διατεθειμένη, να χρησιμοποιήσει όλα της τα μέσα για να τον αποκτήσει. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, οι «Νερατζούρι» τα έχουν βρει σ’ όλα με τον Λούκμαν.

Τώρα, μένει οι Μιλανέζοι να τα βρουν και με την ομάδα του Νιγηριανού άσου. Κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα ετοιμάζουν να προσφέρουν για να τον κάνουν δικό τους.

Ωστόσο, οι απαιτήσεις της Αταλάντα είναι, κατά πολύ, υψηλότερες.

