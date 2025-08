Το μεταγραφικό «σίριαλ» του Τσούμπα Άκπομ, είναι κάτι περισσότερο από… παράλογο!

Ο άλλοτε άσος του ΠΑΟΚ, αποτελεί το «άγιο» δισκοπότηρο για Μπέρμιγχαμ και Ίπσουιτς. Οι δύο ομάδες, θέλουν να τον κάνουν δικό τους και η «μάχη» μεταξύ τους, είναι σκληρή.

Ό,τι έχει συμβεί στην υπόθεση «Άκπομ», είναι… σενάριο επιστημονικής φαντασίας!

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή…

Αρχικά, Άγιαξ και Μπέρμιγχαμ, τα βρήκαν σε όλα. Έτσι, ο Άγγλος φορ, ήταν έτοιμος για τις ιατρικές εξετάσεις.

Ωστόσο, λίγο πριν ταξιδέψει για την πατρίδα του, εμφανίστηκε η Ίπσουιτς. Το ντιλ, ακυρώθηκε, όπως και τα ιατρικά.

Το ενδιαφέρον των «τρακτεράδων», οδήγησε σε συμφωνία με τους Ολλανδούς. Ο Άκπομ, πήγε στην Ανατολική Αγγλία για τα εργομετρικά.

The deal is a loan with an obligation to buy for £7m if Ipswich are promoted 💰

Ipswich Town have agreed a deal in principle with Ajax for forward Chuba Akpom 🚨

Η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Η Μπέρμιγχαμ, επέστρεψε με νέα καλύτερη προσφορά!

Birmingham have submitted a bid for Ajax striker Chuba Akpom as they attempt to hijack his move to Ipswich 🚨

It's understood Ajax are considering the offer. The clubs have been in discussions over a deal in the region of £6m despite Akpom having a medical with Ipswich.

