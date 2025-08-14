Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε. Ωστόσο, στην περίπτωση του Μοχάμεντ Σαλάχ, αυτά τον ακολουθούν.

Arne Slot isn't underestimating how tough it will be for @LFC to retain their Premier League title 🏆 🔜 Liverpool v Bournemouth: Friday, 20:00 BST

Η σεζόν 2025-2026 ξεκινάει. Η Premier League, ανοίγει την αυλαία της και ο ποδοσφαιρικός πλανήτης αδημονεί για άλλη μια σπουδαία χρονιά.

Η Λίβερπουλ, το βράδυ της Παρασκευής (15/08), φιλοξενεί την Μπόρνμουθ, για την πρώτη αγωνιστική της Premiership.

Σ’ αυτή την αναμέτρηση, ο πρώτος σκόρερ και ηγέτης των «Reds», θα αναζητήσει μια ξεχωριστή κορυφή. Σε περίπτωση που σκοράρει ή δημιουργήσει κάποιο γκολ, τότε θα έχει πετύχει ένα ασύλληπτο 9/9!

Mohamed Salah has NEVER failed to score or assist on the opening weekend of a Premier League season. 🤯🔴 The streak continues ⚡️

Δηλαδή, σε κάθε πρεμιέρα πρωταθλήματος, από το 2017, όπου και έγινε «κόκκινος, και έπειτα, θα έχει από μια τουλάχιστον συμμετοχή σε γκολ της ομάδας του!

Μάλιστα, στις προηγούμενες οκτώ αυλαίες, «αγνοεί» την ήττα. Συνολικά, μετρά πέντε νίκες και τρεις ισοπαλίες.

No player in history has scored more goals on the opening day of the EPL season than Mohamed Salah (9) 🇪🇬🔴👑

2017-2018: Γουότφορντ – Λίβερπουλ 3-3

Καλοκαίρι 2017 και η Λίβερπουλ έχει κάνει δικό της τον Σαλάχ από τη Ρόμα. Κάτι παραπάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής. Ο Κλοπ και οι συνεργάτες του, έχουν προσδοκίες για τον Αιγύπτιο άσο και αυτές επιβεβαιώνονται από το ντεμπούτο του.

Στο «Βίκαρεϊτς Ρόουντ», κόντρα στη Γουότφορντ, θα ανοίξει λογαριασμό στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Το γκολ του αυτό, έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του. Ωστόσο, μετά από ένα χορταστικό ματς (3-3), οι βαθμοί μοιράστηκαν και στις δύο πλευρές.

2018-2019: Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ 4-0

Η πορεία της περασμένης σεζόν, άφησε υποσχέσεις για ένα ακόμη καλύτερο μέλλον στο Μέρσεϊσαϊντ. Στην πρεμιέρα, η Λίβερπουλ φιλοξένησε τη Γουέστ Χαμ.

Από την πρώτη πράξη της αγωνιστικής περιόδου, έγιναν εμφανείς οι διαθέσεις του Σαλάχ και της παρέας του. Νίκη με 4-0 και ένα γκολ ακόμη, προστέθηκε στο «σακούλι» του Αφρικανού γκολτζή.

2019-2020: Λίβερπουλ – Νόριτς 4-1

Το 2020 μπήκε «τέλος», στα 30 χρόνια αναμονής της Λίβερπουλ, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όπως λένε και οι παλαιοί, η αρχή είναι το ήμισυ του παντός.

Άλλη μια πρεμιέρα, άλλη μια «τεσσάρα» για το σύνολο του Γιούργκεν Κλοπ. Αυτή τη φορά, «θύμα» της η Νόριτς, με σκορ 4-1.

Γκολ και ασίστ από τον Σαλάχ, ο οποίος, έσβησε και τα «καναρίνια» από το μπλοκάκι του.

2020-2021: Λίβερπουλ – Λίντς 4-3

Εν μέσω πανδημίας, η Λίβερπουλ, ξεκινάει την προσπάθειά της για να «διατηρήσει» τα σκήπτρα στην Αγγλία. Στην πρώτη σέντρα της χρονιάς, τα βρήκε… σκούρα.

Κόντρα στη «νεοφώτιστη» Λίντς, δυσκολεύτηκε περισσότερο απ’ όσο περίμενε. Επικράτηση με 4-3 και Σαλάχ ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Χατ-τρικ, με γκολ «λύτρωσης», στο 88’ του αγώνα.

2021-2022 Νόριτς – Λίβερπουλ 0-3

Σε επανάληψη της «πρωταθληματικής» πρεμιέρας, προ διετίας, Λίβερπουλ και Νόριτς, κοντραρίστηκαν και πάλι.

Άνετη επικράτηση για την παρέα του Κώστα Τσιμίκα και των συμπαικτών του, με σκορ 3-0. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ήταν και πάλι καταλυτικός. Συμμετοχή και στα τρία τέρματα, με ένα γκολ και δύο ασίστ.

2022-2023: Φούλαμ – Λίβερπουλ 2-2

Η εκκίνηση της σεζόν 2022-2023, παραλίγο να ήταν το ολικό… στραπάτσο για τον Κλοπ και τους παίκτες του. Η Φούλαμ και ο Μίτροβιτς έβαλαν δύσκολα στη Λίβερπουλ. Ωστόσο, αυτή βρήκε τη λύση στο πρόσωπο του Σαλάχ.

Με δικό του τέρμα στο 80’, ισοφάρισε σε 2-2. Μ αυτόν τον τρόπο, έδωσε τον βαθμό στους «Reds», γλιτώνοντάς τους από την ήττα.

2023-2024: Τσέλσι – Λίβερπουλ 1-1

Στο «Στάμφορντ Μπρίτζ», Τσέλσι και Λίβερπουλ, έδωσαν το σύνθημα για την έναρξη της νέας Premier League.

Το 2023, για πρώτη φορά ο Αιγύπτιος «θεός», δεν είχε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Όμως, ήταν εκεί για προσφέρει με τις υπηρεσίες του.

Με δική του ασίστ, ο Λουίζ Ντίας, βρήκε τον δρόμο για την εστία του Ρόμπερτ Σάντσεθ. Παρόλα αυτά, αυτό το «σερβίρισμα» του Σαλάχ δεν ήταν αρκετό για τους τρεις βαθμούς. Τελικό σκορ 1-1 και μοιρασιά στο Λονδίνο.

2024-2025: Ίπσουιτς – Λίβερπουλ 0-2

Η νέα εποχή της Λίβερπουλ, είχε αφετηρία το Ίπσουιτς. Μετά από εννέα χρόνια, ο Κλοπ αποτελεί παρελθόν. Διάδοχός του, ο Άρνε Σλοτ. Με τον Ολλανδό στον πάγκο, οι «Reds», έμελλε να φτάσουν άμεσα στην κορυφή.

Κορυφαίος παίκτης τους, ποιος άλλος; Ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Συνολικά, 56 συμμετοχές σε γκολ σε μόλις 52 αγώνες.

Ο 33χρονος σταρ, από νωρίς έδειξε… σεληνιασμένος. Γκολ και ασίστ την πρώτη αγωνιστική και νίκη με σκορ 2-0, επί των «Tractors».

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν… αστειεύεται στην Αγγλία. Στις οκτώ περασμένες πρεμιέρες του, αριθμεί 14 (!) συμμετοχές σε γκολ, με 9 τέρματα και 5 ασίστ. Στατιστικά, τα οποία παραπέμπουν σε… ρομπότ!

Τώρα, το μόνο που μένει, είναι να επεκτείνει το σερί του και να διατηρήσει το αήττητό του για ένατο διαδοχικό εναρκτήριο παιχνίδι!