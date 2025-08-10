Μετά το FA Cup και το Community Shield, καταλήγει «Selhurst Park»!

Σε μία συγκλονιστική αναμέτρηση στο «Γουέμπλεϊ», η Κρίσταλ Πάλας κατάφερε να «κάμψει» την αντίσταση της Λίβερπουλ, στη διαδικασία των πέναλτι. Ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κανονική διάρκεια οι δύο ομάδες, και νίκη με 3-2 για τους Λονδρέζους, στα πέναλτι.

CRYSTAL PALACE ARE THE 2025 COMMUNITY SHIELD WINNERS ❤️💙 pic.twitter.com/dXhwOVGbSZ — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 10, 2025

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ντιν Χέντερσον. Ο Άγγλος κίπερ, είπε «όχι» δύο φορές από τα 11 βήματα στους «Reds».

Μοχάμεντ Σαλάχ, Αλέξις Μακάλιστερ και Χάρβεϊ Έλιοτ, «κόστισαν» στον Άρνε Σλοτ. Οι εκτελέσεις τους, ήταν κάκιστες και στέρησαν στη Λίβερπουλ τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Εκιτικέ και Φρίμπονγκ, σκόραραν στο ντεμπούτο τους, χώρις αυτό να είναι αρκετό. Ματετά και Σαρ, κράτησαν «όρθια» την Κρίσταλ Πάλας στο 90λεπτο.

Η αναμέτρηση, στιγματίστηκε από άσχημες εικόνες στο ξεκίνημα. Κατά τη διάρκεια της ενός λεπτού σιγής, για τον Ντιόγκο Ζότα, φίλοι της Κρίσταλ Πάλας, αμαύρωσαν τη στιγμή.

Μερίδα οπαδών, ξεκίνησε να γιουχάρει και να φωνάζει συνθήματα. Αυτή τους η κίνηση, ανάγκασε τον διαιτητή του αγώνα να σταματήσει νωρίτερα και να μην ολοκληρωθεί ποτέ αυτό ένα λεπτό.

Lamentable imagen de los aficionados del Crystal Palace en Wembley gritando y haciendo ruido durante el minuto de silencio por Diogo Jota y André Silva. El fondo del Liverpool ha terminado abucheando a los Eagles por su actitud antes de romper en aplausos. #LFC pic.twitter.com/il9XfNPrsh — Pablo Montaño (@pabmontano) August 10, 2025

Ο αγώνας

Με το… καλημέρα, η Λίβερπουλ βρήκε δίχτυα. Ο Βίρτζ βρήκε τον Εκιτικέ, στο ύψος της περιοχής. Ο Γάλλος, έκανε την ενέργεια και με εξαιρετικό πλασέ, έκανε το 1-0 (4′).

Η απάντηση της Κρίσταλ Πάλας, ήταν άμεση. Στο 17′, ο Ματετά, με εκτέλεση πέναλτι, έφερε το ματς στην ισορροπία.

Μόλις τέσσερα λεπτά μετά, ο Φρίμπονγκ, έκανε το 2-1. Σέντρα – σουτ από τα δεξιά, με βοήθεια της τύχης, ο Ολλανδός σκόραρε. Η μπάλα, ξεγέλασε τον Χέντερσον, η οποία έκανε το χατίρι του άλλοτε άσου της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Πριν το τελευταίο δεκάλεπτο, η Πάλας, δήλωσε «παρούσα». Ο Γκάκπο, έκανε το λάθος και ο Σαρ στην αντεπίθεση, νίκησε τον Άλισον, για το 2-2 (77′).

Η κανονική διάρκεια, δεν ήταν «ικανή» να χωρίσει τις δύο ομάδες και το ματς οδηγήθηκε, απευθείας, στα πέναλτι.

Τα πέναλτι

Η ψυχραιμία, ήταν… απούσα! Στη «ρώσικη ρουλέτα», και οι δύο ομάδες τα… βρήκαν σκούρα. Ωστόσο, οι Λονδρέζοι ήταν αυτοί που χαμογέλασαν. Νίκη με σκορ 3-2 και δεύτερη σερί φιέστα στην πρωτεύουσα!

Σαλάχ, Μακάλιστερ και Έλιοτ, ήταν οι μοιραίοι για τον Άρνε Σλοτ. Οι εκτελέσεις τους, κάκιστες. Μόνο Γκάκπο και Σόμποζλαϊ, σκόραραν, αλλά δεν κατάφεραν να… σώσουν την παρτίδα.

Από την άλλη πλευρά, ο Χέντερσον ήταν πρωταγωνιστής. Με δύο αποκρούσεις, προσέφερε τα μέγιστα, όπως και στον τελικό Κυπέλλου Αγγλίας τον Μάιο.

Ματετά, Σαρ και Ντέβενι, δεν λάθεψαν και… λύτρωσαν τους Έζε και Σόσα που αστόχησαν.

⚽️ – DEVENNY SCORES TO WIN THE COMMUNITY SHIELD!!!! IT’S THE FIRST TIME THEY’VE BEEN IN THE COMPETITION! pic.twitter.com/vFoMRVREm4 — VAR Center (@CenterVAR) August 10, 2025

Έτσι, το Community Shield, κατέληξε στην Κρίσταλ Πάλας. Εκεί που οι «τζαμάδες», προ ολίγων μηνών δεν είχαν ούτε ένα τρόποαιο, τώρα αριθμούν δύο και μάλιστα συνεχόμενα!