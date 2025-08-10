Λίβερπουλ και Κρίσταλ Πάλας τίθενται αντιμέτωπες στο «Γουέμπλεϊ», με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν 2025-26, του Community Shield. O νικητής της αναμέτρησης θα διαδεχθεί στη λίστα των τροπαιούχων τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία επικράτησε στα πέναλτι της «συμπολίτισσας» Γιουνάιτεντ, στον αγώνα για τη σεζόν 2024-25 του θεσμού. Οι «ρεντς» αποτελούν το αδιαφιλονίκητο φαβορί, σε μία αναμέτρηση με πολύ… παρασκήνιο.

The first silverware of the season is up for grabs 👀 Who are you backing to win the #CommunityShield? 🏆 pic.twitter.com/bv5kgqCe6N — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 10, 2025

Η Λίβερπουλ για την «παράδοση» και η Κρίσταλ Πάλας για το… θαύμα

Η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ έχει αντιμετωπίσει την Πάλας 63 φορές, μετρώντας 35 νίκες, 13 ισοπαλίες και 15 ήττες. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 1989 η Λίβερπουλ θα πετύχει τη μεγαλύτερη της επικράτηση επί των «αετών», με σκορ 9-0 στο «Άνφιλντ» και με οκτώ διαφορετικούς σκόρερ για την ομάδα του Κένι Νταλγκλίς.

Στους πιο πρόσφατους αγώνες των δύο ομάδων, οι «ρεντς» συνέτριψαν τους Κυπελλούχους Αγγλίας με σκορ 7-0, στις 19 Δεκεμβρίου του 2020 στο «Σέλχαρστ Παρκ». Η Κρίσταλ Πάλας έχει επικρατήσει δύο φορές στις μεταξύ τους αναμετρήσεις με σκορ 3-1, που αποτελεί και την ευρύτερη νίκη της ομάδας του Νότιου Λονδίνου. Πρώτη φορά το κατάφερε αυτό στις 23 Νοεμβρίου του 2014 στο γήπεδο της Λίβερπουλ, ενώ την επόμενη χρονιά, στις 16 Μαΐου του 2015, το επανέλαβε στην έδρα της.

A performance of champions 🏆 Liverpool hit SEVEN past Crystal Palace 🤯 For the third successive season, the Reds will be top of the Premier League at Christmas 🎄#CRYLIV pic.twitter.com/T2HptXXjvH — GOAL (@goal) December 19, 2020

Στις 05 Μαΐου του 2014 η Πάλας υποδέχθηκε τους «ρεντς» και πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή ανατροπή. Βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-0 (Τζο Άλεν 18′, Ντάνιελ Στάριτζ 53′, Λουίς Σουάρες 55′), ωστόσο με τρία γκολ σε 10 λεπτά, ισοφάρισε τη Λίβερπουλ και «έκλεψε» τον ένα βαθμό (Ντάμιεν Ντιλέινι 79′, Ντουάιτ Γκέιλ 81′ και 88′).

⏰ 78′ Crystal Palace 0-3 Liverpool ⏰ 79′ Crystal Palace 1-3 Liverpool ⏰ 81′ Crystal Palace 2-3 Liverpool ⏰ 88′ Crystal Palace 3-3 Liverpool Throwback to one of the tense games in the Premier League. 🔥 pic.twitter.com/6cjpCPWUX9 — 433 (@433) March 21, 2020

Στις 63 αναμετρήσεις μεταξύ των δύο συλλόγων, η Λίβερπουλ υπερισχύει στα τέρματα με 127, έναντι των 60 γκολ της Πάλας. Στους πρώτους σκόρερ των αγώνων, το ενδιαφέρον μονοπωλούν οι «ρεντς», με τον Σαντιό Μανέ να βρίσκεται στην κορυφή με 10 γκολ. Μόλις ένα τέρμα πίσω του βρίσκεται ο Μοχάμεντ Σαλάχ (09), ενώ ακολουθούν οι Ίαν Ρας με επτά γκολ, Ρομπέρτο Φιρμίνο με έξι και Στιβ ΜακΜάναμαν με πέντε.

Το παρασκήνιο μιας νέας σεζόν

Η νέα σεζόν βρίσκει τη Λίβερπουλ με αρκετά νέα πρόσωπα και τρεις σημαντικές αποχωρήσεις. Οι Τζερεμί Φριμπονγκ, Ούγκο Εκιτικέ, Μίλος Κέρκεζ και Φλόριαν Βιρτς θα φορέσουν τη φανέλα των «ρεντς» για τη σεζόν 2025-26, ενώ παρελθόν από τον σύλλογο αποτελούν οι Κουίβιν Κέλεχερ, Λουίς Ντίας, Ντάργουιν Νούνιες και ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ.

Ο 26χρονος Άγγλος άφησε την αγαπημένη του Λίβερπουλ, για χάρη της Ρεάλ Μαδρίτης, όπου θα είναι συμπαίκτης με τον συμπατριώτη του Τζουντ Μπέλιγχαμ. Θα είναι η πρώτη φορά για την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ, ύστερα από τη σεζόν 2015-16, που θα αγωνίζεται χωρίς τον διεθνή Άγγλο μπακ στο ρόστερ της.

Ταυτόχρονα, το Community Shield αποτελεί τον πρώτο επίσημο αγώνα των «ρεντς», μετά τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα. Ο 28χρονος Πορτογάλος ενεπλάκει σε τροχαίο δυστύχημα, στις 03 Ιουλίου στη Ζαμόρα, που στέρησε τη ζωή στον ίδιο και στον αδερφό του. Η Λίβερπουλ για να τιμήσει τη μνήμη του, απέσυρε τη φανέλα με τον αριθμό 20 που φορούσε, τον δήλωσε κανονικά στις λίστες της για τη νέα σεζόν και θα αγωνίζεται με την καινούργια φανέλα που θα έχει πάνω το έμβλημα «Forever 20», στη μνήμη του πρώην επιθετικού της ομάδας.

Από την άλλη πλευρά, η Κρίσταλ Πάλας «μπαίνει» σε μία σεζόν, που για πρώτη φορά στην ιστορία της θα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η δικαίωση της Λυών στην Επιτροπή Εφέσεων της Διεύθυνσης Ελέγχου και Διαχείρισης της επαγγελματικής λίγκας, έφερε την ομάδα του Νότιου Λονδίνου στο Conference League, αντί του Europa League που θα αγωνιζόταν μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας.

Οι «αετοί» δεν ενισχύθηκαν μετά τον πρώτο «μεγάλο» τίτλο στην υπεραιωνόβια ιστορία τους, με τους Γουόλτερ Μπενίτεθ και Μπόρνα Σόσα να αποτελούν τα μοναδικά μεταγραφικά τους αποκτήματα. Την ίδια ώρα υπάρχουν φήμες για πιθανή αποχώρηση τόσο του Εμπερέτσι Έζε, με την Άρσεναλ να ενδιαφέρεται έντονα για τον 27χρονο Άγγλο, όσο και του Μαρκ Γκέι, για τον οποίο θέλει να κινηθεί η Λίβερπουλ.

Η Πάλας θα αγωνίζεται τη σεζόν 2025-26, χωρίς τον πρώην αρχηγό της Τζόελ Γουόρντ, ο οποίος αποχώρησε ύστερα από 13 χρόνια από τον σύλλογο, μετά και τη λήξη του συμβολαίου του. Ο 35χρονος αμυντικός, ήταν ο τελευταίος παίκτης που είχε απομείνει από την ομάδα της σεζόν 2012-13, η οποία προβιβάστηκε στην Premier League από την Championship. Έτσι, ο Ναθάνιελ Κλάιν είναι πλέον ο μοναδικός που παραμένει στο ρόστερ της Κρίσταλ Πάλας και έχει αγωνιστεί με την ομάδα στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας.

Το «Γουέμπλεϊ» έτοιμο για το Community Shield

Την τροπαιοθήκη της Λίβερπουλ κοσμούν 16 τρόπαια του Community Shield, ή Charity Shield, όπως ονομαζόταν παλαιότερα. Τα πέντε από τα 16 αυτά τρόπαια, οι «ρεντς» τα μοιράστηκαν (1964, 1965, 1977, 1986, 1990), αφού οι αναμετρήσεις για το τρόπαιο έληξαν ισόπαλες. Η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ έχει «εμφανιστεί» συνολικά 24 φορές στη διοργάνωση, ενώ η τελευταία τους παρουσία ήταν το 2022.

Στις 30 Ιουλίου 2022 οι ποδοσφαιριστές του Γιούργκεν Κλοπ, που ήταν στον πάγκο της ομάδας, επικράτησαν με σκορ 3-1 της Μάντσεστερ Σίτι στο King Power Stadium, καθώς στο «Γουέμπλεϊ» θα λάμβανε χώρα την επόμενη ημέρα ο τελικός του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος των γυναικών.

The last time the Reds played in the Community Shield 😎🏆 pic.twitter.com/QbS1SPy0Se — Liverpool FC USA (@LFCUSA) August 9, 2025

Στο Community Shield, οι προπονητές των δύο συλλόγων, έχουν δικαίωμα να προβούν σε έξι αλλαγές, αντί για τις πέντε που γίνονται συνήθως. Εφόσον η κανονική διάρκεια ολοκληρωθεί με τις δύο ομάδες ισόπαλες, η αναμέτρηση οδηγείται κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτι, χωρίς παράταση.

Η αναμέτρηση που θα κριθεί ο πρώτος τίτλος της σεζόν στην Αγγλία, θα ξεκινήσει στις 17:00, με την ομάδα του Άρνε Σλοτ να μοιάζει με τον Γολιάθ, ενώ εκείνη του Όλιβερ Γκλάσνερ με τον Δαβίδ. Η παράδοση ευνοεί τη Λίβερπουλ, με την Κρίσταλ Πάλας να ψάχνει το «θαύμα», στην έναρξη μιας αγωνιστικής περιόδου με αρκετό… παρασκήνιο και για τους δύο συλλόγους.