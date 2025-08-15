Μετά τον Μπράιαν Εμπουεμό και ο Γιοάν Γουϊσά φέρεται πως θα αποτελέσει παρελθόν από την Μπρέντφορντ, η οποία αποδεκατίζεται ενόψει της νέας σεζόν της Premier League. Η Νιούκαστλ ενδιαφέρεται έντονα για τον επιθετικό από το Κονγκό, ύστερα από αρκετές ανεπιτυχής προσπάθειες στην εύρεση φορ, την ώρα που η υπόθεση του Αλεξάντερ Ίσακ δείχνει… τελειωμένη.

Η Μπρέντφορντ ζητάει 35 εκατομμύρια ευρώ, συν άλλα πέντε εκατομμύρια σε μπόνους, για να αφήσει τον Γουϊσά να φύγει. Οι «καρακάξες», σύμφωνα με τον Sam Tabuteau, θα προσφέρουν 35 εκατομμύρια ευρώ για τον 28χρονο και μένει να φανεί, ποιά θα είναι η απάντηση από τις «μέλισσες».

🚨 Newcastle United are ready to bid £35M for Yoane Wissa. Brentford want £35M + £5M add-ons and is free to leave should the bid be enough. (Source: @tabuteauS) pic.twitter.com/Mls2XxoDu3 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 15, 2025

Ο Γουϊσά έφτασε στην Μπρέντφορντ τον Αύγουστο του 2021, από τη Λοριάν, έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ. Με τον αγγλικό σύλλογο έχει πραγματοποιήσει 149 εμφανίσεις, σκοράροντας 49 φορές και μοιράζοντας 13 ασίστ. Αποτέλεσε μέλος της τριπλέτας Εμπουεμό – Τόνεϊ – Γουϊσά, που υπό τις οδηγίες του Τόμας Φρανκ, οδήγησαν τις «μέλισσες» στην 9η θέση της Premier League, τη σεζόν 2022-23.