Ο Βαγγέλης Παυλίδης, διεθνής Έλληνας επιθετικός και πρώτος σκόρερ της Μπενφίκα τη σεζόν 2024/25, φέρεται να έχει μπει στο μεταγραφικό κάδρο της Νιούκαστλ, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, και συγκεκριμένα την εφημερίδα The Sun.

Η ομάδα του Έντι Χάου, μετά το ναυάγιο στην υπόθεση του Μπέντζαμιν Σέσκο – ο οποίος ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπό τις οδηγίες του Ρούμπεν Αμορίμ – στρέφει την προσοχή της σε εναλλακτικές επιλογές για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης.

Ο Παυλίδης είναι μια από τις βασικές επιλογές, ειδικά με φόντο τις εν εξελίξει τριβές της Νιούκαστλ με τον Αλεξάντερ Ίσακ, ο οποίος φημολογείται ότι μπορεί να μεταγραφεί στη Λίβερπουλ.

Ο 26χρονος Έλληνας φορ αποκτήθηκε από την Μπενφίκα πριν από έναν χρόνο από την Άλκμααρ έναντι 18 εκατ. ευρώ (συν 2 εκατ. σε μπόνους). Τη σεζόν που πέρασε πέτυχε 30 γκολ και μοίρασε 12 ασίστ σε 57 αγώνες, αποτελώντας το απόλυτο σημείο αναφοράς στην επίθεση των «αετών».

Σύμφωνα με τη Sun, άνθρωπος της Νιούκαστλ ταξίδεψε στη Νίκαια για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Νις για τα προκριματικά του Champions League, ώστε να καταγράψει ιδίοις όμμασι την απόδοση του Παυλίδη.

Η ρήτρα αποδέσμευσης του Παυλίδη φτάνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που – θεωρητικά – δεν αποτελεί εμπόδιο για τη Νιούκαστλ, καθώς ανήκει στο PIF (Public Investment Fund) της Σαουδικής Αραβίας, έναν από τους πλουσιότερους επενδυτικούς ομίλους στον κόσμο.

Η Μπενφίκα πάντως, δείχνει αποφασισμένη να κρατήσει τον κορυφαίο της σκόρερ, εκτιμώντας ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ηγετική μορφή στο project της νέας σεζόν.

Για τον Παυλίδη, μια μεταγραφή στην Premier League – και ειδικά σε μια ομάδα όπως η Νιούκαστλ που στοχεύει ψηλά – θα αποτελούσε τεράστιο βήμα στην καριέρα του. Ο Έλληνας στράικερ έχει ήδη αποδείξει την αξία του στην Ολλανδία και την Πορτογαλία και μια παρουσία στην κορυφαία λίγκα του κόσμου θα τον φέρει σε άλλο επίπεδο – ενόψει και των επόμενων προκλήσεων με την Εθνική Ελλάδας.