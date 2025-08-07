Φαίνεται πως οι πάγοι αρχίζουν να λιώνουν ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν. Μετά από χρόνια εντάσεων, ιδιαίτερα λόγω της ιστορίας με τη European Super League, ο Ζοάν Λαπόρτα μίλησε σε συνέντευξή του στο CNN και… έκανε κάτι που λίγοι περίμεναν: απέδωσε τα εύσημα στον Τσέφεριν για τη νέα μορφή του Champions League.

«Το νέο φορμάτ ανεβάζει το επίπεδο της διοργάνωσης», είπε. Και δεν έμεινε εκεί: αποκάλεσε τον Τσέφεριν «έναν ικανό άνθρωπο που γνωρίζει το ποδόσφαιρο». Για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό δεν το λες και “εμπόλεμη” δήλωση…

Συμπλήρωσε μάλιστα πως «Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν παίζουν αυτή τη στιγμή το πιο ωραίο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη» και εξέφρασε την απογοήτευσή του που οι δύο ομάδες δεν αναμετρήθηκαν στον τελικό της περσινής διοργάνωσης. Ίσως λοιπόν η νέα σεζόν να φέρει την πολυπόθητη κόντρα;

Στόχος οι ΗΠΑ – Μία αγωνιστική της La Liga μακριά από την Ισπανία;

Παράλληλα, ο Λαπόρτα άνοιξε ξανά τη συζήτηση για κάτι που ακούμε χρόνια: έναν επίσημο αγώνα της La Liga στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι φιλικό, αλλά… κανονική αγωνιστική!

«Μας αρέσει να επιστρέφουμε στις ΗΠΑ, έχουμε πολλούς φίλους εκεί. Αν γίνει ποτέ επίσημο ματς εκεί, θα θέλαμε πολύ να συμμετάσχουμε», δήλωσε, τονίζοντας πως ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, είναι επίσης θετικός στην ιδέα.

Ήδη από πέρσι είχε πέσει στο τραπέζι αυτή η πρόταση, αλλά φαίνεται πως τώρα ωριμάζουν οι συνθήκες. Ο Λαπόρτα ξεκαθάρισε: «Είμαστε ανοιχτοί και διαθέσιμοι. Θέλουμε να βοηθήσουμε την La Liga να αναπτυχθεί διεθνώς».

Πάντως, όσο ανοιχτός κι αν είναι σε νέα projects, ο πρόεδρος της Μπάρτσα δεν δίστασε να χτυπήσει “καμπανάκι” για το υπερφορτωμένο ποδοσφαιρικό καλαντάρι. Με το νέο φορμάτ του Champions League και την επέκταση του Μουντιάλ Συλλόγων, το πρόγραμμα των παικτών είναι… στα κόκκινα.

«Οι ποδοσφαιριστές είναι ταλαντούχοι, αλλά είναι και άνθρωποι. Χρειάζονται ξεκούραση. Δεν γίνεται να αγωνίζονται ασταμάτητα», είπε με σαφή προβληματισμό.

Τελικά… επανένωση ή συμφέρον;

Αν κάτι καταλαβαίνουμε από τα λόγια του Λαπόρτα, είναι πως το κλίμα δείχνει να αλλάζει. Το Μπαρτσελόνα-UEFA δεν είναι πια σχέση… «συναισθηματικού διαζυγίου», αλλά περισσότερο μια ρεαλιστική συνεργασία με κοινά συμφέροντα – εμπορικά, αγωνιστικά, και γεωπολιτικά.

Το μέλλον θα δείξει αν αυτό το «φλερτ» θα κρατήσει. Προς το παρόν, φαίνεται πως το «Καμπ Νόου» αρχίζει να κοιτάζει ξανά προς τη Νιόν με λιγότερη καχυποψία.