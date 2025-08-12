Ο Αλεξάντερ Ίσακ πήρε την σκληρή απόφαση και δεν θα αγωνιστεί ξανά για τη Νιούκαστλ, ακόμα και αν ο σύλλογος δεν τον πουλήσει στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Σύμφωνα με τον David Ornstein, ο Σουηδός επιθετικός είναι απογοητευμένος με τη συμπεριφορά της ομάδας, προς το πρόσωπό του, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα φορέσει τη φανέλα της ποτέ ξανά.

🚨 Alexander Isak adamant he will not play for Newcastle again. Even if window closes without exit 25yo views #NUFC career over + no wish to reintegrate. Club say not for sale but exploring market amid Liverpool interest & striker wants #LFC @TheAthleticFC https://t.co/0z6Ry0nZrU — David Ornstein (@David_Ornstein) August 12, 2025

Θυμίζουμε πως η Λίβερπουλ είχε καταθέσει πρόταση ύψους 125 εκατομμυρίων ευρώ για τον 25χρονο, όμως οι «καρακάξες»… μπλόκαραν τη μεταγραφή του Σουηδού στην ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ.

Ο Ίσακ, εφόσον παραμείνει στη Νιούκαστλ, θα είναι ανενεργός για έξι μήνες, μέχρι την επόμενη μεταγραφική περίοδο και δεν θα εμφανιστεί ξανά στους φίλους της ομάδας στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ».

Μόλις λίγες ημέρες πριν την έναρξη της Premier League και την εκτός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο την Άστον Βίλα, η Νιούκαστλ μένει δίχως «καθαρόαιμο» επιθετικό, καθώς δεν έχει καταφέρει να βρει τον αντικαταστάτη του Ίσακ.

Το μέλλον του δεύτερου κορυφαίου σκόρερ του αγγλικού πρωταθλήματος για τη σεζόν 2024-25, είναι πιο αβέβαιο από ποτέ. Θα κρατήσουν ως ανενεργό οι «καρακάξες» τον 25χρονο φορ ή θα υποκύψουν, παραχωρώντας τον παίκτη; Και αν ναι, τι αντίκτυπο θα έχει όλη αυτή η ιστορία στην τιμή πώλησής του;