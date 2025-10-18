Η Μάντσεστερ Σίτι τα βρήκε σκούρα για ένα ημίχρονο απέναντι στην Έβερτον, αλλά ο Έρλινγκ Χάαλαντ φρόντισε να λύσει τον γρίφο. Ο Νορβηγός επιθετικός, σε ακόμα μία ηγετική εμφάνιση, άνοιξε το σκορ με καρφωτή κεφαλιά στο 58’ μετά από ασίστ του Ο’ Ράιλι και πέντε λεπτά αργότερα, με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, «σφράγισε» τη νίκη με 2-0.

Οι «πολίτες» σκαρφάλωσαν έτσι προσωρινά στην κορυφή της Premier League, εν αναμονή των παιχνιδιών Άρσεναλ και Λίβερπουλ.

Στο Σέλχαστ Παρκ, η αναμέτρηση ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Μπόρνμουθ πρόσφερε ένα πραγματικό θρίλερ. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με δύο γκολ του Κρούπι, όμως ο Ματετά έκανε… πάρτι στο δεύτερο μέρος, ισοφαρίζοντας σε 2-2 μέσα σε πέντε λεπτά (64’, 69’).

Η Μπόρνμουθ πήρε εκ νέου προβάδισμα με τον Κρίστι στο 89’, αλλά στις καθυστερήσεις, ο Ματετά με πέναλτι στο 90+7’ ολοκλήρωσε το χατ τρικ του και διαμόρφωσε το τελικό 3-3. Ο Γάλλος επιθετικός μάλιστα έχασε τεράστια ευκαιρία στο φινάλε για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του.

Τέλος, στην αναμέτρηση της Μπράιτον με τη Νιούκαστλ, ο Μπάμπης Κωστούλας πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Premier League, μπαίνοντας στο 89ο λεπτό στη θέση του Ντάνι Γουέλμπεκ, ο οποίος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Ο Άγγλος φορ πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του (41’ και 84’), οδηγώντας τη Μπράιτον στη νίκη με 2-1.

Ο Τζίμας πέρασε στο ματς στο 71’, ολοκληρώνοντας μια βραδιά με έντονο ελληνικό χρώμα για τους «γλάρους».

Τα αποτελέσματα στην Premier League

Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι 0-3

Κρίσταλ Πάλας – Μπόρνμουθ 3-3

Μάντσεστερ Σίτι – Έβερτον 2-0

Μπέρνλι – Λιντς 2-0

Σάντερλαντ – Γουλβς 2-0

Μπράιτον – Νιούκαστλ 2-1