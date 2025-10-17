Εκτόξευση παρουσίασε η εκτιμώμενη χρηματιστηριακή αξία του άσου της Μπράιτον Μπάμπη Κωστούλα στην αναθεωρημένη λίστα της ειδικευμένης ιστοσελίδας transfermarkt.de για την Πρέμιερ Λιγκ. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, η αξία του πρώην άσου του Ολυμπιακού ανέβηκε από τα 12 εκατ. ευρώ που ήταν στις 23 Μαΐου, στα 25 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 108%!

Ο Κωστούλας ξεπέρασε σε αξία τον συμπαίκτη του Στέφανο Τζίμα που παρέμεινε στα 22 εκατ. ευρώ από την τελευταία του αξιολόγηση στις 19 Ιουνίου. Αμετάβλητη στα 17 εκατ. ευρώ παρέμεινε και η αξία του τρίτου Ελληνα που αγωνίζεται στην Πρέμιερ Λιγκ (Γουέστ Χαμ), Ντίνου Μαυροπάνου.

Ο πιο ακριβός παίκτης της αγγλικού πρωταθλήματος είναι ο Ερλινγκ Χάαλαντ με την αξία του να υπολογίζεται στα 180 εκατ. ευρώ. Δεύτερος στη σχετική λίστα βρίσκεται ο Σάκα με 140 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι η αξία του μειώθηκε κατά 10 εκατ. ευρώ. Στα 140 εκατ. ευρώ με αύξηση 20 εκατ. βρίσκεται και ο Σουηδός επιθετικός της Λίβερπουλ Αλεξάντερ Ισάκ, ενώ ακολουθεί με 130 εκατ. ευρώ ο συμπαίκτης του στους Κόκκινους, Φλόριαν Βιρτς.

Ο παίκτης που παρουσίασε τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή άνοδο είναι ο Γερμανός επιθετικός της Νιουκάστλ, Νικ Βολτεμάντε η αξία του οποία ανέβηκε από τα 30 στα 65 εκατ. ευρώ – +35 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα τη μεγαλύτερη πτώση παρουσίασαν δύο άσοι της Μάντσεστερ Σίτι, ο Ρόδρι και ο Φόντεν των οποίων η αξία υποχώρησε κατά 20 εκατ. ευρώ, στα 90 και 80 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Μετά τις τελευταίες ανακατατάξεις το ακριβότερο ρόστερ στην Πρέμιερ Λιγκ διαθέτει αυτή τη στιγμή η Αρσεναλ με την αξία του να υπολογίζεται στο 1,31 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας ωστόσο μείωση κατά 8% σε σχέση με την προηγούμενη αξιολόγηση. Ακολουθεί η Μάντσεστερ Σίτι με 1,21 δισ. (-1,3%) και η Λίβερπουλ με 1,15 δισ. (+3,2%). Από τις μεγαλύτερες ανόδους, +14%, παρουσίασε η αξία του ρόστερ της Νότιγχαμ Φόρεστ η οποία ανέβηκε στα 645 εκατ. ευρώ και πλασαρίστηκε στην 8η θέση.