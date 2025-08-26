Είναι γεγονός. Στέφανος Τζίμας και Χαράλαμπος Κωστούλας, στην πρώτη τους αποστολή με την Μπράιτον!
Straight back into action against Oxford… 💪 pic.twitter.com/j8xxgt5NWa
— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 26, 2025
Το ντεμπούτο του… teen επιθετικού διδύμου, είναι πιο κοντά από ποτέ!
Οι «Γλάροι», το βράδυ της Τετάρτης (27/08, 21:45), αντιμετωπίζουν την Όξφορντ Γιουνάιτεντ. Αναμέτρηση, στο πλαίσιο του Β’ γύρου, του League Cup Αγγλίας.
ΟΜΑΔΑ LIVE (2ο επεισόδιο): Τα νέα για Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Άρη για Ευρώπη και Superleague
Όπως όλα δείχνουν, αυτός ο αγώνας θα έχει έντονο ελληνικό «χρώμα»!
Πιο συγκεκριμένα, Τζίμας και Κωστούλας, θα είναι για πρώτη φορά στη διάθεση του Φάμπιαν Χιούρτζελερ.
Οι δύο νεαροί, θα είναι εντός της αποστολής του Γερμανού τεχνικού!
Babis and Tzimas will also be in the matchday squad #BHAFC https://t.co/cc2Bu1Fszt
— Chris Nightingale (@Chris_Nighty) August 26, 2025
Έτσι, δεν είναι καθόλου απίθανο, να πάρουν τα πρώτα τους λεπτά συμμετοχής.
Μάλιστα, και ο ίδιος ο προπονητής τοποθετήθηκε. Στην συνέντευξη Τύπου, παραμονή του ματς, μίλησε για τα «ελληνόπουλα» της ρόστερ του.
«Θα είναι και οι δύο στην αποστολή – μένει να δούμε πόσο χρόνο συμμετοχής θα πάρουν. Χρειάζονται λεπτά συμμετοχής για να πλησιάσουν περισσότερο την ομάδα. Πρέπει να αξιοποιούν κάθε προπόνηση για να προσαρμοστούν στην ένταση», υπογράμμισε ο 32χρονος κόουτς.
🗣️| Fabian Hürzeler has said that Stefanos Tzimas and Charalampos Kostoulas will both be in the matchday squad to face Oxford United squad tomorrow night. #BHAFC
[via @Chris_Nighty] pic.twitter.com/3q6GhQwzBI
— The Brighton Base (@TheBrightonBase) August 26, 2025
Αξίζει να σημειωθεί, πως πρόσφατα, είχαν αγωνιστεί για λίγα λεπτά με την Κ21 του συλλόγου. Στον αγώνα Μπράιτον – Γουέστ Μπρόμιτς 4-0, για την Premier League 2, κατέγραψαν ένα ημίωρο συμμετοχής.
Τώρα, Τζίμας και Κωστούλας, μετρούν αντίστροφα, για την «παρθενική» τους εμφάνιση, με την αντρική ομάδα των «Seagulls»!
Very excited to watch the attacking duo of Charalampos Kostoulas and Stefanos Tzimas next season.
Tzimas brings bravery and goalscoring instinct, while Kostoulas offers skill and versatility.
A potentially incredible mix.
A brilliant duo for both Brighton and Greece. 🇬🇷🔥 pic.twitter.com/EJKHl48IuW
— Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) July 22, 2025