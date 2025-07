Με ανάρτηση της Μπράιτον, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγινε γνωδτό πως ο Χαράλαμπος Κωστούλας επέστρεψε στην πόλη της Νότιας Αγγλίας. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής πέρασε εργομετρικά τεστ και δείχνει έτοιμος να ξεκινήσει την προετοιμασία με τη νέα του ομάδα.

Ο 18χρονος επιθετικός εμφανίζεται χαμογελαστός στο σχετικό βίντεο, ενώ αργότερα φοράει την ειδική μάσκα των εργομετρικών εξετάσεων, με στόχο να αξιολογηθεί το επίπεδο της φυσικής του κατάστασης από το τεχνικό επιτελείο της Μπράιτον.

Οι προσδοκίες για τον Κωστούλα είναι υψηλές, καθώς η μεταγραφή του, στον αγγλικό σύλλογο από τον Ολυμπιακό, αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί την κορυφαία Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία του αθλήματος.

Babis on his first day! 🇬🇷💫 pic.twitter.com/hk5PhS4MSn

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 5, 2025