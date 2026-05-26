Στο Roland Garros, ο Νόβακ Τζόκοβιτς και η κόρη του έζησαν μια ιδιαίτερη και ανθρώπινη στιγμή, όταν μια θαυμάστρια-ζωγράφος τους χάρισε έναν ξεχωριστό πίνακα.

Ο Σέρβος τενίστας, βλέποντας το έργο από το αυτοκίνητο, ζήτησε να σταματήσει για να το παρατηρήσει καλύτερα. Εντυπωσιασμένος από τον πίνακα που τον απεικόνιζε μαζί με την κόρη του, κατέβηκε από το όχημα για να τον δει από κοντά και να ευχαριστήσει προσωπικά τη νεαρή καλλιτέχνιδα.

Η κίνηση του Τζόκοβιτς προκάλεσε συγκίνηση, με τον ίδιο να δείχνει την εκτίμησή του για το δώρο, το οποίο φαίνεται πως ήταν αποτέλεσμα προσεγμένης και εμπνευσμένης δουλειάς της ζωγράφου, που έχει ήδη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα.