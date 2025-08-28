Ένα ντεμπούτο που θα θυμάται για πάντα πραγματοποίησε ο Στέφανος Τζίμας στο νικηφόρο 6-0 της Μπράιτον επί της Όξφορντ, στο πλαίσιο του 2ου γύρου του Carabao Cup.

Stefanos Tzimas | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Oxford United 0-4 Brightonpic.twitter.com/l1ybdsDwTb — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 27, 2025

Ο Έλληνας σέντερ φορ πέρασε ως αλλαγή στο 66′ και κατάφερε να πετύχει δύο γκολ και να μοιράσει μία ασίστ όντας εντυπωσιακός. Πρώτη συμμετοχή και για τον Μπάμπη Κωστούλα που πέρασε στη θέση του Τζέιμς Μίλνερ στο 78ο λεπτό.

Tzimas (2) | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Oxford United 0-5 Brightonpic.twitter.com/aVlGLAzDjI — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 27, 2025

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους «γλάρους» που σκόραραν στο 13′ και το 20′ με τους Μποσκάλι και Γκρούντα αντίστοιχα για το 2-0, σκορ με το οποίο έκλεισε το πρώτο μέρος. Στο 60′ ο Γκόμεζ έκανε το 3-0 και κάπου εκεί ανέλαβε ο Τζίμας.

Αρχικά, στο 71′ έφυγε στην πλάτη της άμυνας και με ωραίο πλασέ έκανε το 4-0, ενώ έξι λεπτά αργότερα, ο Χάουελ μετά από κλέψιμο βρήκε τον Έλληνα στράικερ που σημείωσε το δεύτερο τέρμα του. Το τελικό 6-0 διαμόρφωσε ο Γουότσον στο 86′, μετά από ασίστ του Τζίμα.