Ο Στέφανος Τζίμας φέτος είναι ο επιθετικός που «μοιράζεται» μαζί με τον Χάρι Κέιν της Μπάγερν Μονάχου την πρωτιά όσον αφορά την παραγωγικότητα στο να πετυχαίνει γκολ η ομάδα τους. Οι δύο παίκτες σκοράρουν ή «σερβίρουν» γκολ κάθε 42 λεπτά και «μοιράζονται» την πρώτη θέση της σχετικής λίστας παγκοσμίως.

Φυσικά, τα νούμερα και ο χρόνος συμμετοχής του Τζίμα δεν φτάνουν σε καμία περίπτωση αυτά του Άγγλου επιθετικού. O Κέιν έχει 18 γκολ και 3 ασίστ σε μόλις 10 αγώνες, ενώ ο Τζίμας έχει 6 γκολ και 2 ασίστ σε 8 αγώνες. Όμως, λόγω του πολύ λιγότερου χρόνου συμμετοχής του Έλληνα (253 λεπτά έναντι 827 του Άγγλου) η παραγωγικότητα των δύο ποδοσφαιριστών στην θεωρία είναι ίδια και η κορυφαία στον κόσμο.

Πηγή: ClubFokus