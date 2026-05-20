Η UEFA προχωρά σε μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στην ιστορία των διοργανώσεων εθνικών ομάδων, αλλάζοντας ριζικά τόσο το format του UEFA Nations League όσο και των προκριματικών του Euro και του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 2028 και μετά.

Οι αποφάσεις εγκρίθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA κατά τη συνεδρίασή της στην Κωνσταντινούπολη και εισάγουν ένα μοντέλο που θυμίζει έντονα τη νέα δομή του UEFA Champions League. Στόχος είναι να μειωθούν τα αδιάφορα παιχνίδια, να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθεί ένα πιο εμπορικό και ελκυστικό προϊόν για φιλάθλους, τηλεοπτικά δίκτυα και χορηγούς.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων. Μέχρι σήμερα οι εθνικές ομάδες αντιμετώπιζαν κάθε αντίπαλο δύο φορές, εντός και εκτός έδρας, μέσα σε κλασικούς ομίλους. Από το 2028 αυτό αλλάζει. Οι ομάδες θα παίζουν μία φορά απέναντι σε διαφορετικούς αντιπάλους, είτε εντός είτε εκτός έδρας, ακολουθώντας λογική παρόμοια με το «ελβετικό σύστημα» που εφαρμόζεται πλέον στο Champions League.

Η νέα μορφή του Nations League θα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες των 18 ομάδων αντί για τις τέσσερις σημερινές λίγκες. Κάθε κατηγορία θα χωρίζεται σε τρεις ομίλους των έξι ομάδων. Κάθε εθνική θα δίνει έξι αγώνες απέναντι σε πέντε διαφορετικούς αντιπάλους, αντιμετωπίζοντας ομάδες από διαφορετικά γκρουπ δυναμικότητας.

Θα παραμείνουν τα προημιτελικά, το Final Four και τα playoffs ανόδου και υποβιβασμού, καθώς η UEFA θεωρεί ότι αυτά τα στάδια έχουν ήδη προσδώσει σημαντικό ενδιαφέρον στη διοργάνωση.

Αλλαγές και στα προκριματικά των Εθνικών ομάδων

Ανάλογες αλλαγές έρχονται και στα προκριματικά των μεγάλων διοργανώσεων. Οι εθνικές ομάδες θα χωρίζονται πλέον σε δύο επίπεδα. Η πρώτη κατηγορία θα περιλαμβάνει τις 36 καλύτερες ομάδες των League A και B του Nations League, ενώ η δεύτερη τις υπόλοιπες χαμηλότερης δυναμικότητας εθνικές.

Στην κορυφαία κατηγορία, οι ομάδες θα αγωνίζονται σε format παρόμοιο με αυτό των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA. Κάθε ομάδα θα δίνει έξι αγώνες απέναντι σε έξι διαφορετικούς αντιπάλους, δύο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Οι πρώτοι κάθε γκρουπ θα προκρίνονται απευθείας στις τελικές φάσεις, ενώ τα υπόλοιπα εισιτήρια θα κρίνονται μέσω playoffs.

Πιο ανταγωνιστική ισορροπία, πιο μεγάλα ματς

Η UEFA υποστηρίζει ότι το νέο μοντέλο θα ενισχύσει την ανταγωνιστική ισορροπία και θα προσφέρει περισσότερα μεγάλα παιχνίδια μεταξύ ισχυρών εθνικών ομάδων. Παράλληλα, τονίζει ότι οι αλλαγές δεν θα αυξήσουν τις ημερομηνίες του διεθνούς καλεντάριου, κάτι που αποτελούσε βασικό αίτημα συλλόγων και ποδοσφαιριστών λόγω της υπερφόρτωσης αγώνων.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, δήλωσε ότι οι νέες διοργανώσεις θα κάνουν το ποδόσφαιρο εθνικών ομάδων «πιο δυναμικό και πιο ελκυστικό για τους φιλάθλους», προσθέτοντας ότι η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία επιδιώκει να αυξήσει συνολικά την αξία και την εμπορική δυναμική του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Οι τελικές λεπτομέρειες του format θα οριστικοποιηθούν τους επόμενους μήνες και αναμένεται να εγκριθούν επισήμως στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA τον Σεπτέμβριο.