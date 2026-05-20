Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη (20/5), δηλώνοντας ότι το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν εξαφανιστεί και το μόνο ερώτημα είναι, αν οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν τη δουλειά ή αν το Ιράν θα υπογράψει κάποιο έγγραφο.

«Όλα έχουν εξαφανιστεί. Το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί. Η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί. Σχεδόν τα πάντα. Το μόνο ερώτημα είναι, θα πάμε να το ολοκληρώσουμε; Θα υπογράψουν κάποιο έγγραφο; Ας δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ σε ομιλία αποφοίτησης στην Ακαδημία Ακτοφυλακής των ΗΠΑ.

Ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη ρητορική «είτε/είτε» που χρησιμοποιεί από τότε που ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός πριν από έξι εβδομάδες, λέγοντας ότι «ίσως πρέπει να χτυπήσουμε το Ιράν ακόμη πιο δυνατά, ίσως όχι». «Δεν θα αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Είναι πολύ απλό», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στους δοκίμους.

JUST NOW: The Crowd erupts with laughter after President Trump jokes he “hates good looking men,” inviting the “top of the class” cadet to join him on stage during his commencement speech at the Coast Guard Academy. pic.twitter.com/Y91F1xdLkJ — Fox News (@FoxNews) May 20, 2026

Πολύ κοντά μια συμφωνία λένε τα αραβικά ΜΜΕ

Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση μιας σημαντικής συμφωνίας, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν αραβικά μέσα ενημέρωσης. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι η επίσημη ανακοίνωση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ωρών.

Όπως αναφέρουν τα δίκτυα Al-Arabiya και Al-Hadath, «εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για την οριστικοποίηση του κειμένου μιας συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης». Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού ενδέχεται να επισκεφθεί το Ιράν αύριο για να ανακοινώσει την τελική έκδοση της συμφωνίας».

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι «η τελική έκδοση της συμφωνίας μεταξύ Αμερικής και Ιράν ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός ωρών». Επίσης, αναμένεται «ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων να διεξαχθεί στην Ισλαμαμπάντ μετά την περίοδο του Χατζ», το ιερό προσκύνημα των μουσουλμάνων στη Μέκκα, που ολοκληρώνεται το Σάββατο 30 Μαΐου.

Συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ μέσω Πακιστάν

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαέι, δήλωσε στην εφημερίδα Folha de Sao Paulo ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον «συνεχίζονται μέσω πακιστανών μεσολαβητών».

«Βασικά, αυτό που ζητούμε δεν είναι απαίτηση αλλά τα δικαιώματά μας», ανέφερε, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Ο Μπαγκαέι υπογράμμισε ότι στα αιτήματα του Ιράν περιλαμβάνεται η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, κάτι που, όπως είπε, «αποτελεί μέρος των δικαιωμάτων μας».

Προειδοποιήσεις από τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί «πρέπει να είναι βέβαιοι πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αξιοποίησαν την εκεχειρία για να ανασυγκροτήσουν τη δύναμή τους».

«Οι φανερές και μυστικές κινήσεις του εχθρού δείχνουν ότι επιδιώκει έναν νέο γύρο πολέμου», τόνισε, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim. Ο Γκαλιμπάφ κατέληξε λέγοντας: «Θα κάνουμε τον εχθρό να μετανιώσει αν επιτεθεί ξανά στο Ιράν».