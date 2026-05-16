Πολύ σημαντικές αναμετρήσεις περιλαμβάνει η τελευταία αγωνιστική της Bundesliga (16/5). «Μάχες» τόσο για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια όσο και για την παραμονή.

Η Στουτγκάρδη με τη Χόφενχαϊμ παλεύουν για την τελευταία θέση που οδηγεί στα «αστέρια», με την πρώτη να έχει καλύτερο συντελεστή στα γκολ.

Για το τελευταίο εισιτήριο του Conference League «συγκρουόνται» οι Φράιμπουργκ, Άιντραχτ Φρανκφούρτης και Άουγκσμπουργκ, με την πρώτη να βρίσκεται στο +1, αλλά να υστερεί σε πιθανή ισοβαθμία από την Άιντραχτ.

Ενώ, στην μάχη του υποβιβασμού είναι ισόβαθμες οι Βόλφσμπουργκ, Χάιντενχαϊμ και Σαν Πάουλι, με την ομάδα του Κουλιεράκη να έχει καλύτερο συντελεστή στη διαφορά τερμάτων. Μάλιστα, η Σαν Πάουλι υποδέχεται τη Βόλφσμπουργκ, σε ένα παιχνίδι κομβικής σημασίας. Η δε Χάιντενχαϊμ φιλοξενεί την αδιάφορη Μάιντζ.

Όλα τα ματς θα ξεκινήσουν στις 16:30 – δείτε εδώ τα κανάλια (16/5):

16:30 Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Στουτγκάρδη NovaSports Extra4

16:30 Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ NovaSports 4

16:30 Γκλάντμπαχ – Χόφενχαϊμ NovaSports Extra 1

16:30 Μπάγερν Λεβερκούζεν – Αμβούργο NovaSports 5

16:30 Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία NovaSports 3

16:30 Ουνιόν Βερολίνου – Άουγκσμπουργκ NovaSports Extra 3

16:30 Σαν Πάουλι – Βόλφσμπουργκ NovaSports Extra 2

16:30 Φράιμπουργκ – Λειψία NovaSports Start

16:30 Χάιντενχαϊμ – Μάιντζ NovaSports 2

