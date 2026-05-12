Ο διαβόητος χανταϊός είναι στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες και ένας από αυτούς που τον αντιμετώπισαν προ πολλών ετών, μίλησε για την εξόχως τρομακτική εμπειρία του. Ο λόγος για τον γνωστό Αυστριακό προπονητή, Ραλφ Χάσενχουτλ, πρώην των Λειψία, Βόλφσμπουργκ και Σαουθάμπτον.

Όπως αποκάλυψε ο 58χρονος σήμερα προπονητής, μολύνθηκε από τον χανταϊό το 2012 όταν ήταν στον πάγκο της γερμανικής Άαλεν και έφτασε κοντά στον θάνατο.

Ο Χάσενχουτλ είχε περάσει δύο εβδομάδες σε μονάδα εντατικής θεραπείας, με εντονότατους πόνους που οφείλονταν στο γεγονός πως το συκώτι και τα νεφρά του είχαν διογκωθεί λόγω του ιού, ασκώντας πίεση στα γύρω όργανα.

Όπως τόνισε ο Αυστριακός, οι γιατροί τον είχαν ενημερώσει πως δεν υπήρχε κάποιο εμβόλιο ή γνωστή θεραπεία για την καταπολέμηση του ιού.

Μιλώντας στην αγγλική Mirror για την εμπειρία του με τον χανταϊό, ο Χάσενχουτλ δήλωσε:

«Πήγα για ύπνο και τότε ξεκίνησε ο πόνος στο κεφάλι μου. Ένιωθα σαν να υπάρχει μια βελόνα στο κεφάλι μου. Μετά άρχισα να έχω έντονους πόνους στην πλάτη. Ήταν σαν να είχα ένα μαχαίρι στην πλάτη. Ήμουν εκτός δράσης για πολύ καιρό και δεν ήξερα πότε θα επιστρέψω. Ο χτύπος της καρδιάς μου με ξυπνούσε, ήταν τόσο έντονος που ένιωθα απλώς ένα δυνατό χτύπημα στο στήθος μου.

Πρέπει να περιμένεις μέχρι να δημιουργήσει ο οργανισμός σου αντισώματα και μετά απλώς να ελπίζεις ότι θα επιβιώσεις. Ήταν απλώς ένα παιχνίδι αναμονής. Προσπαθούσα να διώξω τις κακές σκέψεις, γιατί ένιωθα νέος, υγιής και δυνατός. Σκεφτόμουν: Γιατί να πεθάνω από έναν ιό;».

Υπενθυμίζεται ότι ο χανταϊός ανήκει σε μια ομάδα ιών που μεταδίδονται από τρωκτικά -όπως ποντίκια και αρουραίους- και συνήθως μεταφέρεται σε ανθρώπους μέσω της επαφής με τα περιττώματα ή τα ούρα τους. Έπειτα, ο ιός μπορεί να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο, παρότι αυτό είναι κάτι πολύ σπάνιο. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, κόπωση, πόνο στο στομάχι, δύσπνοια και εμετό.

Ο ιός επανήλθε στην επικαιρότητα και προκαλεί παγκόσμια ανησυχία μετά τα μαζικά κρούσματα στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.