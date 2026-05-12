Πολλοί λένε το τελευταίο διάστημα πως η ΑΕΚ ξεκίνησε τη σεζόν ως το τρίτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Ξεχνάνε όμως ότι και ο Παναθηναϊκός, που πέρσι τερμάτισε δεύτερος, ήταν πάνω από την Ενωση στις προβλέψεις και όχι άδικα. Αυτό και μόνο λέει πολλά για το τι κατάφερε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς σε μία χρονιά που στο ξεκίνημά της φαινόταν μεταβατική. Οι ίδιοι οι άνθρωποί της το έλεγαν. Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα για παράδειγμα είχε μιλήσει για τρεις μεταγραφικές περιόδους που θα χρειαστούν για να φτιάξει με τον Νίκολιτς την ομάδα που είχαν στο μυαλό τους. Ο σέρβος τεχνικός σε δηλώσεις του είχε κάνει λόγο για την πρώτη τριάδα στο πρωτάθλημα αρχικά. Κι όμως, με το πρότζεκτ σε εξέλιξη, οι Κιτρινόμαυροι κατάφεραν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα με επιβλητικό τρόπο και να φτάσουν πολύ κοντά στην πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.

Τέτοια εποχή πέρσι η ΑΕΚ έδειχνε διαλυμένη. Είχε ξεχάσει τι θα πει νίκη. Δεν πήρε βαθμό στα πλέι οφ και όλα έδειχναν πως είχε υποθηκεύσει και την επόμενη σεζόν. Περίπου δώδεκα μήνες μετά έχει στείλει τον κόσμο της στα ουράνια. Στη δεύτερη του χρονιά ως ιδιοκτήτης της ΑΕΚ ο Μάριος Ηλιόπουλος κατάφερε να γίνει ο πρώτος από τη δεκαετία του ’90 που παίρνει πρωτάθλημα μετά τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Παραδέχθηκε ότι δεν γνωρίζει το αντικείμενο, έδωσε τα κλειδιά στον Ριμπάλτα, εκείνος επέλεξε τον Νίκολιτς και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ενα καθαρά ποδοσφαιρικό πρότζεκτ χωρίς καμία δύναμη πουθενά αλλού, πέρασε από πολλές δυσκολίες μέσα στη σεζόν και έφτασε σε αυτό το λυτρωτικό φινάλε.

Το κομβικό σημείο όμως είναι τώρα. Τις προηγούμενες δύο φορές που η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, δεν έκανε αυτά που έπρεπε το καλοκαίρι. Εμεινε στάσιμη και το πλήρωσε στη συνέχεια πολύ ακριβά. Ολα δείχνουν πως αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Γιατί λειτουργεί πολύ διαφορετικά σε όλα τα επίπεδα ο σύλλογος πλέον. Η Ενωση βρίσκεται σε μία διαρκή εξέλιξη και τώρα είναι η ώρα για την εκτόξευση. Εξάλλου, όταν θέλεις να παίξεις στο Champions League οφείλεις να ανταποκριθείς στην περίσταση.

Τα καλύτερα λοιπόν έρχονται για την ΑΕΚ…