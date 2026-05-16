Ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει στη δράση και ανοίγει τη θερινή του σεζόν, συμμετέχοντας στο μίτινγκ «Βεργώτεια» που θα διεξαχθεί στην Κεφαλονιά.

Το ανακαινισμένο ΔΑΚ Αργοστολίου «Ανδρέας Βεργωτής» θα υποδεχθεί τον σπουδαίο αθλητή, που το 2022 στην ίδια διοργάνωση πέτυχε 8,36 μέτρα.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση για το καλοκαίρι σε ελληνικό έδαφος, στο πλαίσιο ενός αγώνα που συγκεντρώνει ισχυρή παρουσία από μέλη της εθνικής ομάδας και αποτελεί σημαντικό τεστ για τη συνέχεια της σεζόν.

Η δράση ξεκινά το Σάββατο (16/5) στο μίτινγκ της Κεφαλονιάς, όπου ο Τεντόγλου θα επιδιώξει ένα δυνατό ξεκίνημα, πριν από τις μεγάλες διεθνείς προκλήσεις που ακολουθούν.

Η μετάδοη των αγώνων θα γίνει ζωντανά από το ΕΡΤ Sports 3 στις 18:00.