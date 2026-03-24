Ο Μίλτος Τεντόγλου εξέφρασε ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του μετά την κατάκτηση της έκτης θέσης στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου στο Τόρουν.

Ο Έλληνας πρωταθλητής υπογράμμισε πως χρειάζεται να αναλύσει την εμφάνισή του, να εντοπίσει τα σημεία που δεν λειτούργησαν σωστά και να δουλέψει πάνω σε αυτά, ώστε να παρουσιαστεί βελτιωμένος στις επόμενες διοργανώσεις.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Ήμουν καλά και στο πρώτο άλμα πίστευα πως μπορώ να το κάνω. Δεν κατάφερα μέσα στον αγώνα να βελτιώσω το πάτημά μου», ανέφερε στην κάμερα της ΕΡΤ και πρόσθεσε: «Όλες οι προσπάθειες ήταν καλές κι ήταν μακριά, ωστόσο το πρόβλημα ήταν ότι πατούσα πίσω».

Ο Τεντόγλου υπογράμμισε τη σημασία της άμεσης διόρθωσης των τεχνικών ζητημάτων που αντιμετώπισε: «Δεν ξέρω τι έφταιξε, σίγουρα πρέπει να το βρω και να το διορθώσω για τη συνέχεια. Φέτος τα πράγματα δεν είναι όπως πέρυσι που είχα διάφορα θέματα, νιώθω καλά και έτοιμος να πάω μακριά».

Κλείνοντας, ανέφερε: «Στο τελευταίο άλμα κατάφερα να αντιδράσω, ωστόσο το άλμα δεν ήταν όσο μεγάλο έπρεπε».