Στον τελικό του άλματος εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέλαβε την έκτη θέση με καλύτερο άλμα στα 8,19 μ. Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν κατάφερε να βρει τη σταθερότητα που τον χαρακτηρίζει στη βαλβίδα, μένοντας κάτω από το φετινό του ρεκόρ στα 8,27 μ., και έτσι δεν μπόρεσε να διεκδικήσει υψηλότερη θέση. Είχε σταθερότητα πάνω από τα 8μ 6/6 άλματα πάνω από το φράγμα. Κατά σειρά πήδηξε 8.09μ, 8.15μ, 8.06μ 8.00μ, 8.12μ και 8.19μ

Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Πορτογάλος Γκέρσον Μπαλντέ, ο οποίος με εντυπωσιακό τελευταίο άλμα στα 8,46 μ. προκάλεσε έκπληξη και ανέβηκε στο top 10 όλων των εποχών στον κλειστό στίβο. Το αργυρό μετάλλιο πήγε στον Ιταλό Ματία Φουρλάνι με άλμα 8,39 μ., ισοφαρίζοντας το ατομικό του ρεκόρ, ενώ ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, παρά το φετινό του ρεκόρ στα 8,45 μ., περιορίστηκε στην τρίτη θέση με 8,31 μ.

Η πέμπτη προσπάθεια στα 8.12μ.

Η διοργάνωση στο Τόρουν επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι το άλμα εις μήκος είναι γεμάτο ανατροπές και απρόβλεπτες στιγμές, με τον Μπαλντέ να κλέβει την παράσταση και τον Τεντόγλου να μένει κοντά στο υψηλό επίπεδο αλλά χωρίς να φτάνει στην κορυφή.

