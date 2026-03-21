Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις κορυφαίες του επιδόσεις στις μεγάλες διοργανώσεις, εξασφαλίζοντας σταθερά μετάλλια τα τελευταία χρόνια.

Το Σάββατο (21/03) στο Τόρουν της Πολωνίας, ο Καραλής εκτέλεσε άλμα στα 6,05 μ. με άνεση, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Με αυτή την επιτυχία, ο 26χρονος Έλληνας πρωταθλητής έφτασε συνολικά τα οκτώ βάθρα σε μεγάλες διοργανώσεις και τα τρία σε Παγκόσμια κλειστού στίβου.