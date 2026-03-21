Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις κορυφαίες του επιδόσεις στις μεγάλες διοργανώσεις, εξασφαλίζοντας σταθερά μετάλλια τα τελευταία χρόνια.
Το Σάββατο (21/03) στο Τόρουν της Πολωνίας, ο Καραλής εκτέλεσε άλμα στα 6,05 μ. με άνεση, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.
Με αυτή την επιτυχία, ο 26χρονος Έλληνας πρωταθλητής έφτασε συνολικά τα οκτώ βάθρα σε μεγάλες διοργανώσεις και τα τρία σε Παγκόσμια κλειστού στίβου.
Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Καραλής σε επίπεδο ανδρών
2026 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Τόρουν
2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Τόκιο
2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Ναντζίνγκ
2025 – Χρυσό – 5,90 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντοορν
2024 – Χάλκινο – 5,90 μ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παρίσι
2024 – Αργυρό – 5,87 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη
2024 – Χάλκινο – 5,85 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Γλασκώβη
2023 – Αργυρό – 5,80 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα:
Κυριακή 22/3
Πρωί
11.05 60 μ. εμπ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα
11.43 Ύψος πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα
14.21 Σφαιροβολία πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα
Απόγευμα
18.40 Μήκος πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα
20.12 Μήκος (Α) Τελικός – Μίλτος Τεντόγλου
21.03 800 μ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα