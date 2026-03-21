Ο Εμμανουήλ Καραλής γιόρτασε ένα ακόμα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, κατακτώντας το ασημένιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε τα 6,05 μ., μένοντας πίσω μόνο από τον αήττητο Μόντο Ντουπλάντις. Μετά τον αγώνα, πανηγύρισε μαζί με τον Σουηδό χρυσό και τον Αυστραλό Κέρτις Μάρσαλ, που πήρε το χάλκινο.

Ο Καραλής μοιράστηκε τη στιγμή και στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία όπου ποζάρει αγκαλιά με τους συναθλητές του, γιορτάζοντας την επιτυχία τους.