Φοβερός Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας με τρομερό άλμα στα 6.05μ. Παρ’ ότι είχε μπροστά του τον «άπιαστο» Αρμάντ Ντουπλάντις, ο Μανόλο σε μια τιτανομαχία κατάφερε για άλλη μια φορά να «κλέψει» τις εντυπώσεις κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο.

Ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντις κατέκτησε ξανά τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή, πραγματοποιώντας άψογη εμφάνιση μέχρι τα 6,25 μ. Την τριάδα των μεταλλίων συμπλήρωσε ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, επαναλαμβάνοντας την ίδια θέση που είχε κατακτήσει και στο Παγκόσμιο ανοιχτού στίβου του 2025 στο Τόκιο.

Δείτε το πρώτο άλμα του Καραλή στα 5.70μ

Ακολούθησε ο Μανόλο τον Ντουπλάντις στα 5.85μ

Δείτε το μεγάλο άλμα του Καραλή στο 5.95μ

Δείτε την πρώτη άκυρη προσπάθεια του Καραλή για τα 6μ.

Ο Εκπληκτικός Μανόλο πέρασε και τα 6μ. με την δεύτερη προσπάθεια

Αδιανόητος Μανόλο πέρασε και τα 6.05μ και πανηγύρισε έξαλλα

Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Καραλής σε επίπεδο ανδρών

2026 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Τόρουν

2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Τόκιο

2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Ναντζίνγκ

2025 – Χρυσό – 5,90 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντοορν

2024 – Χάλκινο – 5,90 μ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παρίσι

2024 – Αργυρό – 5,87 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη

2024 – Χάλκινο – 5,85 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Γλασκώβη

2023 – Αργυρό – 5,80 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη

Πέρασε με άνεση τα 6.15 ο Ντουπλάντις:

Απίστευτος ο Σουηδός, πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 6.25μ

Προσπάθησε ο Μανόλο για την υπέρβαση στα 6.25μ, αλλά δεν τα κατάφερε

Η τελευταία προσπάθειά του στα 6.25μ

Οι 12 φιναλίστ με τις φετινές τους επιδόσεις

1.Άρμαντ Ντουπλάντις (Σουηδία) 6.31μ.

2.Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 6.17μ.

3.Ζάκερι Μπράντφορντ (ΗΠΑ) 6.01μ.

4.Σόντρε Γκουτόρμσεν (Νορβηγία) 6.06μ.

5.Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) 6.00μ.

6.Τιμπό Κολέ (Γαλλία) 5.85μ.

7.Σίμεν Γκουτόρμσεν (Νορβηγία) 5.80μ.

8.Μπαπτίστ Τιερί (Γαλλία) 5.90μ.

9.Μένο Φλόον (Ολλανδία) 5.80μ.

10.Νταβίντ Χόλι (Τσεχία) 5.76μ.

11.Κρίστοφερ Νίλσεν (ΗΠΑ) 5.85μ.

12.Έρνεστ Ομπιένα (Φιλιππίνες) 5.78μ.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα:

Κυριακή 22/3

Πρωί

11.05 60 μ. εμπ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

11.43 Ύψος πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

14.21 Σφαιροβολία πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

Απόγευμα

18.40 Μήκος πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα

20.12 Μήκος (Α) Τελικός – Μίλτος Τεντόγλου

21.03 800 μ. πεντάθλου – Αναστασία Ντραγκομίροβα