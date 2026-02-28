Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση στο κλειστό της Παιανίας, πετυχαίνοντας άλμα στα 6,17μ και καταγράφοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο επί κοντώ.

Ο 26χρονος Έλληνας επικοντιστής ξεπέρασε με άνεση τα 6,17μ, αφήνοντας πίσω του τον θρυλικό Σεργκέι Μπούμπκα με 6,15μ και τον Ρενό Λαβιλενί με 6,16μ. Πλέον, η μόνη επίδοση που τον χωρίζει από την κορυφή είναι αυτή του Μόντο Ντουπλάντις, με 6,30μ.

Πριν από τον αγώνα της 28ης Φεβρουαρίου, η καλύτερη επίδοση του Καραλή ήταν 6,08μ, γεγονός που καθιστά το νέο άλμα του ένα ιστορικό ορόσημο στην καριέρα του.