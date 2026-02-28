Στιγμές χαράς και πανηγυρισμών ακολούθησαν τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου πόλο ανδρών, με τον Ολυμπιακό να σηκώνει το τρόπαιο μετά τη νίκη του με 13-12 επί του Παναθηναϊκού.

Ο τελικός που διεξήχθη στη Βάρη το Σάββατο (28/02) εξελίχθηκε σε συναρπαστική μάχη, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν στις λεπτομέρειες απέναντι σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό Παναθηναϊκό. Με τη νίκη αυτή, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 27ο Κύπελλο της ιστορίας του στη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο άθλημα.

Το τρόπαιο παρέλαβε ο αρχηγός της ομάδας του Πειραιά και πολυτιμότερος παίκτης του τελικού, Ντίνος Γενηδουνιάς, μέσα σε αποθέωση από συμπαίκτες και φιλάθλους.