Ο Λαμίν Γιαμάλ επέστρεψε στα γκολ με εκκωφαντικό τρόπο, οδηγώντας τη Μπαρτσελόνα σε θριαμβευτική νίκη 4-1 επί της Βιγιαρεάλ στο σημαντικότερο παιχνίδι της 26ης αγωνιστικής της La Liga. Οι «μπλαουγκράνα» ξέφυγαν στο +4 από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον 18χρονο άσο να πετυχαίνει το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του.

Παρότι είχε μείνει άσφαιρος στα τρία προηγούμενα ματς, ο νεαρός επιθετικός απάντησε εντυπωσιακά. Με τα τρία γκολ που σημείωσε, έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της Μπαρτσελόνα που πετυχαίνει χατ–τρικ. Παράλληλα, έγραψε ιστορία και στη La Liga, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής κάτω των 19 ετών που σημειώνει χατ-τρικ μετά από 59 χρόνια. Σε ηλικία 18 ετών και 230 ημερών, αποτελεί τον τρίτο νεότερο που πετυχαίνει κάτι αντίστοιχο στο ισπανικό πρωτάθλημα και τον νεότερο στον 21ο αιώνα.

Με τα τρία αυτά τέρματα, ο Γιαμάλ ξεπέρασε τις 100 συμμετοχές σε γκολ (γκολ και ασίστ μαζί) στην καριέρα του, παρότι βρίσκεται ακόμη στα 18 του χρόνια. Σε 166 συνολικά συμμετοχές με Μπαρτσελόνα και Εθνική Ισπανίας, μετρά 49 γκολ και 52 ασίστ.

Απόλυτη κυριαρχία από το ξεκίνημα

Η Μπαρτσελόνα μπήκε δυνατά και επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της. Στο 3’ ο Φερμίν απείλησε για πρώτη φορά, ενώ στο 28’ ήρθε το 1-0. Μετά από κλέψιμο του Φερμίν στη μεσαία γραμμή και κάθετη πάσα, ο Γιαμάλ έκανε ιδανικό κοντρόλ και με ψύχραιμο τελείωμα άνοιξε το σκορ.

Στο 37’ ο 18χρονος πέτυχε και δεύτερο γκολ, αυτή τη φορά με εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια από τα δεξιά και άψογο αριστερό σουτ, διπλασιάζοντας το προβάδισμα της ομάδας του.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους υπήρξαν ευκαιρίες και για τις δύο πλευρές, ενώ στο ξεκίνημα της επανάληψης ο Όλμο έχασε σημαντική στιγμή για το 3-0. Η Βιγιαρεάλ μείωσε στο 49’ με κοντινό τελείωμα του Γκουέι έπειτα από κόρνερ, ενώ στο 54’ έχασε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση, όταν ο Αγιόθε Πέρεθ αστόχησε σε κενή εστία μετά από λανθασμένη έξοδο του Γκαρσία.

Το ιστορικό τρίτο γκολ και το «κερασάκι» Λεβαντόφσκι

Το χατ-τρικ ολοκληρώθηκε στο 69’. Έπειτα από κάθετη πάσα του Πέδρι, ο Γιαμάλ κινήθηκε από τα δεξιά, συνέκλινε και με εξαιρετικό τελείωμα διαμόρφωσε το 3-1, «σφραγίζοντας» ουσιαστικά τη νίκη.

Το τελικό 4-1 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις, όταν μετά από νέα δημιουργία του Πέδρι και ασίστ του Κουντέ, ο Λεβαντόφσκι βρήκε δίχτυα στο 90+3’, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή βραδιά για τους Καταλανούς.