Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς αναφέρθηκε στην εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Βόλο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δυναμική παρουσία των φιλάθλων στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Μιλώντας στην Cosmote TV, ο μέσος της Ένωσης στάθηκε στο γεγονός ότι περίπου 20.000 οπαδοί της ομάδας θα βρεθούν στις εξέδρες, τονίζοντας πως η στήριξή τους αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές. Παράλληλα, επισήμανε ότι η μαζική παρουσία του κόσμου αυξάνει και την ευθύνη της ομάδας να παρουσιαστεί συγκεντρωμένη και αποφασισμένη, ώστε να ανταποδώσει την εμπιστοσύνη με θετικό αποτέλεσμα.

Όσα είπε ο Γκατσίνοβιτς:

Για το παιχνίδι απέναντι στον Βόλο:

«Θα πρέπει να αγωνιστούμε όπως αγωνιζόμαστε τους τελευταίους μήνες. Παίρνουμε κάθε παιχνίδι πολύ σοβαρά, έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το παιχνίδι απέναντι στον Βόλο. Θυμόμαστε, ότι μας δημιούργησαν κάποια προβλήματα στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, αντιθέτως μας το έκαναν δύσκολο. Οπότε, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα, όπως κάναμε στα τελευταία παιχνίδια. Κι έπειτα, θα μπορούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Έχει να κάνει με εμάς: το αν έχει τη επιθυμία να κερδίσεις, αν αντιμετωπίζεις κάθε παιχνίδι σαν τελικό. Αυτό πρέπει να κάνουμε ειδικά σε αυτό το κομμάτι της σεζόν, να παίρνουμε κάθε παιχνίδι πολύ σοβαρά. Αν γίνεται αυτό, από εκεί και πέρα θα έχει να κάνει με εμάς, όχι με τον αντίπαλο»

Για τον κόσμο που θα δώσει δυναμικό «παρών»:

«Ναι, σίγουρα αυτά είναι καλά νέα για εμάς και είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό. Είναι επιπλέον κίνητρο, αλλά και μεγαλύτερη ευθύνη για εμάς. Θέλουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω για τον τόσο κόσμο, που θα έρθει στο γήπεδο».