Ο Μάρκο Νίκολιτς τοποθετήθηκε για την εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Βόλο, εστιάζοντας στη σημασία της παρουσίας περίπου 20.000 φίλων της ομάδας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η ΑΕΚ φιλοξενείται αύριο (1/3, 17:30) από τον Βόλο σε μια αναμέτρηση που θα διεξαχθεί μπροστά σε ένα κατάμεστο πέταλο με οπαδούς της Ένωσης. Μιλώντας στην Cosmote TV, ο Νίκολιτς υπογράμμισε πως η μαζική στήριξη του κόσμου δημιουργεί επιπλέον ευθύνη για τους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι οφείλουν να ανταποκριθούν με ανάλογη απόδοση μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Όσα είπε ο Νίκολιτς:

Για το παιχνίδι απέναντι στον Βόλο:

«Ο Βόλος είναι μια καλή ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα, αν παρατηρήσεις τους παίκτες που διαθέτει. Θυμάμαι το παιχνίδι του πρώτου γύρου στο γήπεδό μας, στο πρώτο ημίχρονο μας έκρυψαν τη μπάλα. Στη συνέχεια, βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Όμως, είναι μια πολύ καλή ομάδα, με καλούς παίκτες. Τους αρέσει να έχουν τη μπάλα και γενικώς ήταν ένα δυσάρεστο παιχνίδι για εμάς. Δεν ξέρω πως είναι ιστορικά τα πράγματα εκεί για την ΑΕΚ, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το παιχνίδι της Κυριακής. Αυτό που είναι καλό για εμάς, είναι ότι με εξαίρεση τον Μουκουντί, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες, όλοι οι άλλοι είναι υγιείς κι έτοιμοι για το παιχνίδι. Ο Καλοσκάμης είχε μια φλεγμονή, αλλά όχι κάτι το σοβαρό, θα είναι επίσης έτοιμος. Οπότε, αυτό είναι κάτι καλό. Αύριο (σ.σ. Σάββατο) θα έχουμε μία ακόμη προπόνηση και μετά έχουμε ένα μεγάλο ταξίδι να κάνουμε με το πούλμαν. Θα προετοιμάσουμε ένα παιχνίδι, το οποίο το θεωρώ από τα «κλειδιά» για το συγκεκριμένο κομμάτι της σεζόν. Όλοι μιλούν για τα ντέρμπι, για την Ευρώπη, όμως εγώ κατανοώ τη σπουδαιότητα αναμετρήσεων όπως αυτή με τον Βόλο ή με τη Λάρισα. Σας μίλησα γι’ αυτά και την προηγούμενη φορά που σας είδα, αλλά και στην τελευταία συνέντευξη Τύπου».

Για το γεγονός ότι στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού θα βρίσκονται περίπου 20.000 οπαδοί της ΑΕΚ:

«Θα έχουμε 20.000 κόσμο εκεί, ίσως κάτι περισσότερο, ίσως κάτι λιγότερο, αλλά κάπου εκεί. Είναι πολύ καλό, όμορφο, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια τεράστια υποχρέωση για όλους εμάς. Το νιώθω σαν μια τεράστια υποχρέωση και αυτό είπα και στους παίκτες μου σήμερα (σ.σ. Παρασκευή). Ότι πρέπει να προετοιμάσουμε το παιχνίδι, με τον πλέον επαγγελματικό και σοβαρό τρόπο. Το να περιμένεις 20.000 οπαδούς, είναι κάτι απίστευτο. Είμαστε περήφανοι γι’ αυτό, θα το απολαύσουμε φυσικά σε κάθε στιγμή, σε κάθε δευτερόλεπτο. Όμως, είναι ταυτόχρονα και μια υποχρέωση».