Ο ΟΦΗ πραγματοποίησε πειστική εμφάνιση και επικράτησε με 3-0 της ΑΕΛ για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League, επιστρέφοντας στις νίκες και κάνοντας αποφασιστικό βήμα για τη συμμετοχή στα playoffs 5-8.

Οι Κρητικοί μπήκαν δυνατά από το πρώτο λεπτό και «χτύπησαν» νωρίς με πρωταγωνιστή τον Φούντα, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Σαλσίδο με εντυπωσιακό τελείωμα στο δεύτερο ημίχρονο, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Αντίθετα, η ΑΕΛ παρουσίασε απογοητευτική εικόνα, έμεινε για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι χωρίς νίκη και δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από το παιχνίδι.

Η εξέλιξη του αγώνα

Καταιγιστικό ξεκίνημα

Ο ΟΦΗ μπήκε με ένταση και αποφασιστικότητα, διαλύοντας την άμυνα των φιλοξενούμενων από τα πρώτα λεπτά. Στο 3’, ο Κωστούλας εκμεταλλεύτηκε τον χώρο και τροφοδότησε τον Φούντα, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ άνοιξε το σκορ.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι συνδυάστηκαν ξανά εξαιρετικά: ο Κωστούλας προώθησε την μπάλα από τα δεξιά, ο Σενγκέλια τη μοίρασε ιδανικά και ο Φούντας βρήκε ξανά δίχτυα για το 2-0, βάζοντας από νωρίς γερές βάσεις νίκης.

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή της ΑΕΛ ήρθε στο 33’, με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ατανάσοφ που πέρασε άουτ, ενώ μέχρι το τέλος του ημιχρόνου οι δύο τερματοφύλακες επενέβησαν όποτε χρειάστηκε, χωρίς όμως να αλλάξει το σκορ.

Υπογραφή Σαλσίδο

Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΛ προσπάθησε να ανεβάσει ρυθμό, όμως ο ΟΦΗ βρήκε χώρους στην αντεπίθεση. Στο 56’, έπειτα από εξαιρετική κάθετη πάσα του Κανελλόπουλου, ο Σαλσίδο κινήθηκε από τα αριστερά, συνέκλινε και με δυνατό δεξί σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0.

Στη συνέχεια, ο ρυθμός έπεσε αισθητά. Οι Θεσσαλοί δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν, ενώ οι Κρητικοί διατήρησαν τον έλεγχο και έφτασαν χωρίς δυσκολία σε μια άνετη και δίκαιη επικράτηση.