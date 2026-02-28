Ο Ηρακλής σφράγισε και μαθηματικά την επιστροφή του στη Stoiximan Super League μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής του Βορείου Ομίλου της Super League 2 και οι πανηγυρισμοί δεν περιορίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε μια εξαιρετική σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πετυχαίνοντας τον μεγάλο της στόχο. Με το τελευταίο σφύριγμα, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο έγιναν ένα κουβάρι, γιορτάζοντας την επιστροφή στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το γιορτινό κλίμα συνεχίστηκε στα αποδυτήρια, όπου στήθηκε ένα αυθεντικό πάρτι ανόδου, με συνθήματα, τραγούδια και έντονη συγκίνηση για την επιτυχία που σηματοδοτεί μια νέα σελίδα για τον σύλλογο.