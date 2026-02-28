Σοκ προκαλούν τα βίντεο που καταγράφουν τη στιγμή της ιρανικής επίθεσης στο Ντουμπάι. Στα πλάνα φαίνεται να υψώνεται καπνός πάνω από κατοικημένη περιοχή, με τα χαρακτηριστικά πολυτελή ξενοδοχεία, ενώ σε άλλα φαίνεται αντικείμενο να διασχίζει τον ουρανό, γεγονότα που επιβεβαίωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Aξίζει να σημειωθεί ότι ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν σήμερα εν μέσω κύματος ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου, εν είδει αντιποίνων για τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ισχυρή έκρηξη στο Παλμ, 4 τραυματίες – Βίντεο

Δεκάδες είναι οι αναφορές για ισχυρή έκρηξη το απόγευμα του Σαββάτου στο Ντουμπάι, καθώς πολλά βίντεο που δημοσιεύονται στο Χ δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από την περιοχή του Palm Jumeirah. Από

BREAKING — Blast heard, fire and smoke rising from hotel on Dubai’s Palm Video below sent to me by contact there. pic.twitter.com/M7xAjvAQaP — Timour Azhari (@timourazhari) February 28, 2026

Τι είναι η Παλμ

Το Παλμ Τζουμέιρα θεωρείται συχνά ως το όγδοο θαύμα του κόσμου. Ένα σύμβολο καινοτομίας και προόδου. Το νησί που μοιάζει με φοίνικα, είναι κατασκευασμένο από άμμο και πέτρα, Επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν όρια στην ανθρώπινη θέληση.

Αυτό που κρατά όλα σταθερά στη θέση τους, είναι αυτό το φράγμα 11 χιλιομέτρων σε σχήμα ημισέληνου με πεντάστερα ξενοδοχεία. Αυτή η προστατευτική κατασκευή έχει δύο ανοίγματα στα πλάγια που επιτρέπουν στα πεντακάθαρα μπλε νερά να ανεβαίνουν με την παλίρροια.

Το Παλμ Τζουμέιρα έχει 78.000 κατοίκους, που ζουν σε υπερπολυτελείς κατοικίες. Εδώ βρίσκονται και μερικά από τα πιο εντυπωσιακά ξενοδοχειακά συγκροτήματα του Ντουμπάι, από τις βίλες του Αναντάρα, μέχρι τις υποβρύχιες σουίτες του Ατλάντις. Υπάρχει ένα τεράστιο θαλάσσιο πάρκο και ένα δίκτυο από ενυδρεία, με πάνω από 65.000 θαλάσσια είδη.

Και αν ψάχνετε κάτι διαφορετικό, μπορείτε να περπατήσετε ανάμεσά τους. Και από το νερό στον αέρα. Ο πλέον πρόσφατος τρόπος να δείτε από ψηλά αυτή την τεράστια ανθρώπινη κατασκευή είναι με γυροκόπτερο. Μοιάζει με ελικόπτερο. Έχει δύο θέσεις και μπορεί να φτάσει στα 500 μέτρα ύψος.