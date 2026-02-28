Δημοφιλή
Πορτογαλία – Ρουμανία 99-82: Καταιγιστική εμφάνιση και «συγκατοίκηση» με την Ελλάδα στην κορυφή
Η Πορτογαλία επιβλήθηκε με άνεση της Ρουμανίας με 99-82, στο άλλο παιχνίδι του ομίλου της Εθνικής Ελλάδας, φτάνοντας το ίδιο ρεκόρ (2-1) και βάζοντας… φωτιά στη βαθμολογία. Η ομάδα του Μάριο Γκόμες παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης – με εξαίρεση το δεύτερο δεκάλεπτο – και «καθάρισε» το ματς χάρη στην […]
Ζάκελι: «Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου, πίστεψαν στη νίκη απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης».
Ο Αντρέι Ζάκελι σχολίασε τη νίκη του Μαυροβουνίου επί της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι η ελληνική ομάδα είναι μια από τις κορυφαίες στην Ευρώπη. Το Μαυροβούνιο έδωσε τον καλύτερό του εαυτό κόντρα στην Ελλάδα και πανηγύρισε μια σημαντική νίκη με 67-65, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Μετά το παιχνίδι, ο […]
Αταμάν: «Είμαι κουρασμένος, ευχαριστώ τη FIBA για αυτό το γελοίο καλεντάρι»
Ο Εργκίν Αταμάν τάχθηκε επικριτικά στις δηλώσεις του μετά τη σπουδαία νίκη της Τουρκίας απέναντι στη Σερβία για τα προκριματικά του Mundobasket. «Δεν ήμουν ήρεμος, ήμουν κουρασμένος. Ευχαριστώ τη FIBA για αυτό το γελοίο καλεντάρι, καθώς και την EuroLeague, που μου δίνει την ευθύνη και στους παίκτες την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας υπό […]
Λετονία – Πολωνία 82-84: Ο εκπληκτικός Λόιντ έκρινε το ματς με buzzer-beater, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του
Η Πολωνία πήρε μια θρίλερ νίκη επί της Λετονίας στη Ρίγα με 84-82, χάρη σε buzzer-beater του εκπληκτικού Τζόρνταν Λόιντ που καθόρισε το αποτέλεσμα. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι καθ’ όλη τη διάρκειά του, με την ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς να φεύγει τελικά νικήτρια, φτάνοντας στο 3/3 στα προκριματικά. Ο Λόιντ έκανε ένα φανταστικό ματς με […]
Σερβία – Τουρκία 78-82: Ο Μπιμπέροβιτς οδήγησε τους Τούρκους σε σπουδαίο διπλό στο Βελιγράδι
Η Τουρκία πέτυχε εντυπωσιακό εκτός έδρας «διπλό» στη Σερβία, επικρατώντας με 82-78 και διατήρησε το αήττητο της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων στο φινάλε και «απέδρασε» από τη Σερβική πρωτεύουσα. Κορυφαίος για την Τουρκία ήταν ο Μπιμπέροβιτς […]