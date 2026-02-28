Σύνθημα αντίδρασης έστειλε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ενόψει της δεύτερης αναμέτρησης της Εθνικής με το Μαυροβούνιο.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα γνώρισε την πρώτη του ήττα σε τρεις αγωνιστικές στον 2ο όμιλο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη λύγισε με 65-67 από το Μαυροβούνιο στη «Sunel Arena» (27/2), σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Ο Λαρεντζάκης αναφέρθηκε στα αίτια της ήττας, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση βελτίωση και συγκέντρωση ενόψει της επόμενης «μάχης», ώστε η Εθνική να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Οι δηλώσεις του Λαρεντζάκη:

«Η ενέργεια και η σκληράδα μας ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Μας πήραν πολλά ριμπάουντ κι αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Πρέπει να δούμε και τι άλλο έφταιξε, ώστε να πάμε ακόμη πιο έτοιμοι στην Ποντγκόριτσα και να πάρουμε το διπλό».

«Η νοοτροπία μας στο παρκέ πρέπει να αλλάξει και οφείλουμε να ματσάρουμε στη δύναμη και τη σκληράδα το Μαυροβούνιο. Κάπως έτσι, θα καταφέρουμε να είμαστε πιο εύστοχοι, να μη βιαζόμαστε, να είμαστε πιο αποφασιστικοί, να διαβάζουμε καλύτερα και να παίξουμε το παιχνίδι, που ξέρουμε για να πάρουμε το αποτέλεσμα».

«Θα δείξουμε οπωσδήποτε καλύτερο πρόσωπο και περισσότερη χημεία. Ηρθαν παιδιά, που λόγω των υποχρεώσεων στην Ευρωλίγκα δεν είχαν κάνει καμία προπόνηση, όμως τώρα που θα είμαστε όλοι μαζί αυτές τις μέρες, θα καταφέρουμε να εμφανιστούμε πιο συμπαγείς στην Ποντγκόριτσα».